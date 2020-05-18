В Новосибирской области открылось отделение партии «За Правду»

Режиссер возглавил новосибирское отделение новой партии писателя Захара Прилепина.

Отделение партии «За Правду» в Новосибирской области возглавил режиссер, сценарист, учредитель ликвидированного ООО «НСК ФИЛЬМ» Петр Дикарев. В главной роли в одном из его последних фильмов («Гайлер) снимался создатель новой политической организации Захар Прилепин. Съемки прошли в Новосибирске.

Лидер партии Захар Прилепин (настоящее имя Евгений) – известный писатель, член центрального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М.Горького по литературной части. Был одним из учредителей национал-демократического движения «Народ». В 2014 году принимал участие в конфликте на востоке Украины, управлял боевым подразделением. В январе 2020 вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

Среди лиц партии «За правду» – актер Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов и другие деятели культуры.

Прилепин заявил о создании национал-патриотического движения осенью 2019 года. В марте 2020 партия «За правду» получила регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

Отделение партии в Новосибирской области зарегистрировано 30 апреля 2020 года. На официальном сайте организации говорится о регистрации более пятидесяти региональных отделений. «Партия ставит перед собой цель: создать фракции в Законодательных собраниях нескольких регионов и в Городской Думе Тамбова. Фракция хотя бы в одном субъекте Российской Федерации – задача, которую точно нужно выполнить для получения «парламентской квоты». Она даст возможность участвовать в выборах в Государственную думу РФ 2021 года, минуя процедуру сбора подписей», – отмечается в сообщении по заседания ЦК партии 16 мая.

На территории Сибирского федерального округа в 2020 году должна пройти кампания в новый созыв Заксобрания Новосибирской области.

Региональные отделения партии «За Правду» открылись в том числе в Омской, Иркутской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

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