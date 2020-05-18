В рамках акции «Победа Иммунитета» кондитерская фабрика «Победа» уже оказала поддержку работающим с больными коронавирусом врачам Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. 18 мая кондитеры передали партию шоколада медикам Новосибирской городской инфекционной клинической больницы №1, сообщает пресс-служба компании.

В апреле кондитерская фабрика передала партии шоколада Charged Immunity, содержащего уникальный комплекс биодобавок для укрепления иммунитета, больницам Москвы и Московской области. В мае акция продолжилась в крупнейших городах страны, став общероссийской.

«Сегодня все глаза мира обращены на медиков, которые спасают жизни, при этом рискуя своим здоровьем. <…> Каждый может оказать (им) помощь, вне зависимости от рода деятельности», – сказала генеральный директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева.

Главный врач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова поблагодарила сотрудников кондитерской фабрики: «Хотим выразить признательность кондитерской фабрике «Победа» за весьма своевременную помощь. Сейчас, в период высочайших нагрузок в связи с увеличением количества поступающих пациентов, это поможет нам поддерживать силы и лучше справляться со стрессом. Мы, в свою очередь, будем делать все возможное, чтобы оправдать надежды тех, кто в нас верит».

Напомним, правительство НСО пообещало, что 18 мая до 18:00 все выплаты медработникам будут осуществлены и все средства будут перечислены.

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