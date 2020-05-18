﻿При помощи анализа летучих органических соединений дыхания можно определять наличие тех или иных веществ в организме. Ранее использовать в диагностике такие методы было сложно, так как для этого необходимы дорогостоящие специализированные высокоточные приборы. Новосибирскими учёными был создан компактный газоанализатор HEALTHMONITOR, сообщает «Наука в Сибири».

«В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером — компанией ООО «Сайнтификкоин» создан отечественный газоанализатор, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование», — сообщает ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова. Он производится в Новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в США, Германии, Италии, Индии, Бельгии и других странах.

При помощи этого газоанализатора возможно проводить массовую диагностику в местах большого скопления людей: метрополитене, аэропортах, вокзалах и магазинах. При таком методе первичная диагностика будет проводится нейросетью, которую необходимо обучить диагностировать коронавирусную инфекцию.

Напомним, в СО РАН дали прогноз по развитию эпидемии коронавируса этим летом.

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