В «ВТБ-Онлайн» появилась возможность подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги». Клиентам банка не придется идти в офис или центр обслуживания — все можно сделать онлайн.

«Мы продолжаем развивать сервисы «ВТБ-Онлайн», делая его максимально удобным для наших клиентов, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. — Банк и раньше предоставлял возможность подтверждения учётной записи или регистрации на «Госуслугах» в своих отделениях. Новый сервис позволяет сделать это удалённо, не посещая банк, что особенно важно в условиях режима самоизоляции. Сервис продолжит работать и после окончания пандемии».

Для клиентов доступны две опции — подтверждение учетной записи или регистрация на «Госуслугах» при помощи специалиста банка в отделениях ВТБ, а также онлайн-сервис в мобильном приложении и интернет-банке. С подтвержденной учётной записью клиенты смогут дистанционно получать государственные услуги.

Чтобы подтвердить учетную запись, нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Далее клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле. В определенных случаях придет подтверждающее СМС сообщение. После чего учётная запись будет подтверждена.

Если учетная запись на портале «Госуслуги» ещё не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в «ВТБ-Онлайн».

Подтвердить учетную запись смогут потенциально до 1 млн пользователей «ВТБ-Онлайн».

Ранее, напомним, банк реализовал возможность открытия счета по биометрии в режиме онлайн.

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