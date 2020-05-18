Андрей Травников на оперативном совещании правительства Новосибирской области обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медработникам, противостоящим распространению COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В связи со внесёнными по поручению президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные областной минздрав совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществили доначисление стимулирующих выплат всем категориям медработников, которые определены данным постановлением.

Губернатор напомнил, что президентом и Правительством России была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от времени, отработанного в апреле.

«Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель – подчеркнул губернатор, – Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле».

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов доложил губернатору в ходе совещания о том, что 18 мая до 18:00 все выплаты будут осуществлены и все средства будут перечислены медработникам.

Напомним, минздрав Новосибирской области организовал горячую линию по выплатам медикам, работающим с COVID-19.

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