В Северо-Енисейском районе Красноярского края военные планируют развернуть полевой госпиталь на 1000 койко-мест для лечения заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов Кубинка и Чкаловский оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны, публикуемом ТАСС.

В Красноярский край по поручению президента России Владимира Путина прибывает 200 специалистов, среди них 77 врачей и младший медперсонал. Кроме того, из Московской области 20 рейсами будет переброшено еще 60 военнослужащих и 55 единиц техники.

Дополнительно из Кузбасса и Алтайского края в Красноярск будет доставлен мобильный госпиталь на 100 койко-мест и мобильный отряд РХБЗ. В поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия, дезинфекцию, после чего приступят к лечению заразившихся коронавирусом для локализации вспышки инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения.

Напомним, коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. Краевое управление Роспотребнадзора в настоящий момент до окончания эпидрасследования не сообщает данные по числу заболевших .

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