Можно ли отказаться от офиса на несколько месяцев, и чем это обернется для компаний Новосибирска?

Сотни и тысячи компаний сейчас в непростой ситуации, в том числе — что делать дальше, на чем экономить, а во что наоборот надо инвестировать сейчас. Один из моментов — это вынужденный полученный опыт работы не из офиса. В своей колонке я бы хотел поделиться наблюдениями в этой сфере, а также новыми трендами, которые возникли из-за пандемии.

Коворкинг (co-working, в переводе с английского языка означает «совместно работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев.

Когда сотрудники по домам и дачам — это безусловно дешевле для компании. Но с деловыми партнерами тоже на кухне переговоры вести? Презентации в коридоре проводить? Офис нужен, и на мой взгляд, не менее 70% вернутся в рабочие пространства, как только предоставится возможность.

После окончания карантина крупные и средние компании с учетом оптимизации издержек готовы к частичному отказу от привычных офисов. Онлайн и удаленка — это не только тренд, но и разочарования, потери. Отказаться от офиса будет невозможно, да и не нужно. Но снимать вместо 100 кв.м. десять рабочих мест — это нормально. Дешевле, удобнее, логичнее. Поэтому коворкинги, на мой взгляд, становятся одной из наиболее интересных альтернатив.

Недостаток социальных контактов — это одна из очевидных проблем, с которой сталкиваются “удаленщики”. В коворкинге мы десятки раз слышали такое мнение: работа в офисе — это не только зарплата, условия труда, рабочий режим. Но и общение с коллективом. Когда работаешь дома — ты лишен коллектива, и постепенно человек выгорает. Ценность коворкинга — не в том, чтобы поставить стильные столы, а в организации корпоративной культуры для многих команд.



За «коронавирусный» апрель нам удалось продать много коротких абонементов — то есть люди хотят работать вне дома. Если до пандемии людям надоедало сидеть с ноутбуком в кафе и они шли в коворкинг за комфортными условиями, то сейчас они идут работать в коворкинг, но не из кафе, а из квартир. Это подтверждает статистика продаж — более 50% продаж за апрель — дневные абонементы.



Пандемия — это надолго. Не на месяц или два. Но полгода платить за полупустующий офис — что может быть бессмысленнее? Сегодня любой бизнес может легко взять по схеме подписки программное обеспечение или IT-инфраструктуру. Такой услугой уже сложно кого-то удивить. И действительно: зачем что-то покупать, когда можно пользоваться по такой схеме, не отвлекая на это значительное количество ресурсов и быть более адаптивным в ситуации постоянных перемен? Мебель, персонал, компьютеры, оргтехнику, рабочую одежду легко взять в аренду — в современном бизнесе это не редкость. И офисное пространство здесь не исключение. Возможность использования офиса как услуги позволит точно также подойти к вопросу наиболее гибко, исходя из текущих потребностей. Тем более что офис с точки зрения бухгалтерского учета менее интересен, чем коворкинг. Поэтому есть все основания считать, что за этим будущее.

Есть расхожее мнение, что коворкинги сегодня предпочитают только фрилансеры и айтишники. Это не совсем так, хотя в Новосибирске сотрудники сферы IT и digital действительно — около 50% резидентов гибких офисных пространств. Выбор в пользу коворкингов стали делать компании самых разных отраслей и самых разных размеров — от малого до крупного бизнеса.

К примеру, продуктовый ритейл. В феврале 2020 самый крупный участник этого рынка — X5 Retail Group арендовал для своих сотрудников весь коворкинг одной из популярных сетей в Москве. В Новосибирске розничная сеть «Фермер-Центр» тоже разместила свою команду в коворкинге.

К примеру, продуктовый ритейл. В феврале 2020 самый крупный участник этого рынка — X5 Retail Group арендовал для своих сотрудников весь коворкинг одной из популярных сетей в Москве. В Новосибирске розничная сеть «Фермер-Центр» тоже разместила свою команду в коворкинге. Выбор в пользу коворкингов сегодня делают даже чиновники. Например, в столице департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы предложил коммерческим коворкингам схему, при которой они размещают сотрудников ЦУБ (Центра услуг для бизнеса ,консультирующего предпринимателей по вопросам открытия, развития бизнеса, получения мер поддержки от города), а взамен получают субсидию на развитие коворкинга и покрытие части затрат на содержание помещений. Такая схема партнерства может быть реализована и в Новосибирске, первые шаги в этом направлении нами уже сделаны. Кроме того, уже сегодня сотрудники государственного учреждения «Мой бизнес» являются крупными резидентами коворкинга.

Таким образом, сегодня мы прогнозируем несколько новых трендов, которые были еще неочевидны в начале 2020 года.

Экономичный вариант представительского офиса, когда вся команда работает на дешевых площадях или дома, а при необходимости проводит переговоры, сделки и прочие деловые активности в солидном месте в центре.

Офис рядом с домом. Здесь тенденция похожа на то, что происходит в ритейле: растут магазины у дома, и теряют покупателей гипермаркеты. Для того чтобы открыть коворкинг, не надо строить бизнес-центр — условно его хоть в любой пустующей квартире каждого дома открыть. При этом резидент не едет в вирусно-опасном общественном транспорте, да и вообще не едет полчаса в офис, а идет пять минут пешком до рабочего места

“Укрупнение” резидентов. Это не что иное как способ экономить для компаний. Простое сравнение — если пару лет назад создать сайт стоило 30-300 тыс рублей, то с появлением конструкторов эта услуга упала до 10-50 тысяч, а сейчас популярно не создавать сайт, а иметь сайт по подписке — это стоит от 2990 руб в месяц. Цена упала в 100 раз. Аналогично стоит ожидать в коворкингах преобладание крупных резидентов.

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