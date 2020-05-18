Автосалон на улице Кирова обанкротившейся группы компаний «МАКС Моторс», а также соседние объекты недвижимости были снесены.

Рассматриваемый дилерский центр был построен и открыт в 2006 году ЗАО «Мир Авто» (после ребрендинга — «МАКС Моторс»). Volkswagen был первым европейским брендом в портфеле авторитейлера. До получения дилерства немецкой марки группа компаний представляла только УАЗ, автобусы, и ряд китайских брендов. В торжественной церемонии запуска салона в 2006 году принимал участие Ханс-Дитер Келлер, на тот момент глава марки Volkswagen в России. В марте 2016 года автосалон отметил свой 10-летний юбилей. Вместе с тем, уже в конце лета 2016 года дилерский центр был закрыт. Группа компаний «МАКС Моторс» оказалась в сложном финансовом положении и утратила статус официального дилера Volkswagen, а также всех остальных брендов в своем портфеле. Впоследствии группу компаний признали банкротом, а ее имущество выставили на торги.

В лот в частности вошло здание бывшего полнофункционального дилерского центра Volkswagen площадью 1,9 тыс кв м на улице Кирова, а также ряд соседних нежилых помещений и два земельных участка (1522 кв. м; 2736 кв. м) с гаражом. Начальная стоимость имущества составляла 55,5 млн рублей. Как ранее писал «Континент Сибирь», аукцион выиграло новосибирское ООО «Квартал-Энерго». Компания приобрела актив за 47,7 млн рублей. По данным системы Rusprofile, ее учредителями являются в равных долях основатель компании MDBroker Данил Прудников, а также Людмила Франчук и Георгий Кучеренко, совладельцы компании «Медторг». Компания «Квартал-Энерго», по данным системы Rusprofile, находится в стадии ликвидации. По словам Данила Прудникова, купленные на торгах активы ранее были проданы, имя покупателя им не называется.

После закрытия «МАКС Моторс» временным арендатором площадки являлась компания Galaxy Motors, которая заявляла, что является официальным дилером ряда брендов, однако это не соответствовало действительности. Позднее компания со скандалом покинула рынок. С тех пор площадка рассматривалась разными участниками рынка под те или иные автобренды, например, под Renault, но так и оставалась без движения.

По наблюдениям корреспондента «Континента Сибирь» автокомплекс на Кирова и прилегающие к нему постройки в мае 2020 года были снесены. Заказчиком по демонтажу автосалона, а также трех прилегающих зданий и пристроенного сооружения, заявлено ООО «СЗ Н1 Девелопмент», принадлежащее ООО «ХК Н1 Девелопмент». Его учредителями, согласно Rusprofile, являются Владимир Кучеренко (49%), который выступает совладельцем «Квартал Энерго», и Андрей Аксенов (51%), директор ООО «ПроМясо», владельцем которого выступает известный новосибирский бизнесмен Виталий Штабный, ранее соучредитель холдинга «Российские мясопродукты».

По словам источников «Континента Сибирь», на указанной площадке вероятно стоит ожидать строительство жилого комплекса. Напомним, что ранее был снесен бывший дилерский центр BMW в Новосибирске на набережной Оби. На его месте возводится жилой комплекс. Аналогичная судьба ожидает бывший дилерский центр «МАКС Моторс» на Немировича-Данченко и бывший дилерский центр Toyota ГК «СЛК-Моторс» на Фрунзе.

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