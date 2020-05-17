По данным оперативного штаба на утро 17 мая в регионе за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 28 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находятся 56 человек, из них на ИВЛ – 19 пациентов. В области 1581 случай COVID-19 лабораторно подтвержден, из них 100 — дети. 20 пациентов за время эпидемии скончались, 638 человек выздоровели.

В ДГКБ №3 находятся 67 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

В медстационарах Новосибирска госпитализирован 1421 взрослый пациент с подозрением на COVID-19 и с установленным диагнозом.

Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, один пациент в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в области провели 73 722 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2032 человека, сняты с наблюдения 14287 человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.