В Новосибирской области по данным оперативного штаба на утро 16 мая за сутки выявили 64 человека с коронавирусом. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалось два человека — это мужчины 67 и 77 лет.

Всего в НСО 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 – дети. 610 человек выздоровели, скончались 20 пациентов.

В отделениях реанимации находится 61 человек, в том числе на ИВЛ – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 64 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В стационарах Новосибирска на лечении находятся взрослых 1334 пациента с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.