На брифинге, состоявшемся 15 мая, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал о работе с обращениями пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи и о том, что делается по по вопросам стимулирующих выплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Одна из актуальных тем на сегодняшний день – поддержка наших медицинских работников, которые находятся на самом острие, на переднем рубеже борьбы с коронавирусом. Те выплаты, которые доведены до региона – вовремя и в полном объеме направлены в медицинские учреждения. Этой работе мы уделяем повышенное внимание, относимся со всей серьезностью и максимальной ответственностью», – сказал министр.

На сегодняшний день, по данным областного минздрава, 4 144 сотрудника уже получили выплаты. Общий объем выплат – 51 млн рублей. Сотрудники «коронавирусных» бригад получают компенсационные выплаты на одну ставку с учетом всего отработанного времени: врачи по 50 тысяч рублей, фельдшеры – в размере 25 тысяч рублей без учета районного коэффициента.

Напомним, в НСО от коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли два человека — это женщины, одной было 68 лет, второй 71 год.

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