По поручению Анатолия Локтя разработан пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства, арендаторов муниципального имущества и земельных участков. В настоящее время проект проходит обсуждение в депутатских комиссиях, а 20 мая будет вынесен на сессию Совета депутатов города Новосибирска, сообщил пресс-центр мэрии.

«Согласно постановлению президента Российской Федерации мы разработали перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса. По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 млн рублей, – подчеркнул Анатолий Локоть. — Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее, мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности».

В документе предусматривается предоставление отсрочек по платежам для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для нестационарных торговых и мобильных объектов. Также, предусмотрена возможность полного освобождения от уплаты арендных платежей тех субъектов малого и среднего бизнеса, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в период пандемии.

«Мы расширили перечень, рекомендуемый Правительством РФ, не забыли о нестационарных торговых объектах – поддержка этой категории не нашла отражения в федеральных нормативных актах. Также мы предусмотрели помощь негосударственным образовательным учреждениям. Если они не попадут под действие постановления Российской Федерации, мы окажем им помощь как субъектам малого и среднего бизнеса», – сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.

Отсрочка уплаты арендных платежей для предприятий, пострадавших во время действия особого режима, будет, согласно проекту, предоставлена за период с 1 апреля по 30 июня.

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