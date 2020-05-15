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В Новосибирске завершился прием заявок на участие в праймериз «Единой России»
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В минздраве Новосибирской области организовали горячую линию по выплатам медикам, работающим с COVID-19
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Новосибирская мэрия готова готова отсрочить арендные платежи для бизнеса
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Мэр Новосибирска высказался о подсветке театра оперы и балета
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В школе на ОбьГЭСе в Новосибирске закончен капремонт бассейна
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В Новосибирск идут дожди: метеорологи предсказали погоду на выходные
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Новосибирский арбитраж принял иск с требованием банкротства «НСК Холди»
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Сергей Меняйло принял участие в селекторном совещании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения COVID-19
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
Генеральный директор компании «Отелит»
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