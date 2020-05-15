Единые нерабочие дни в стране отменили. Теперь встал вопрос, как решить экономические проблемы, скопившиеся за это время, как выходить из кризиса. Об этом, а также о ситуации в малом и среднем бизнесе Новосибирска, «Континент Сибирь» поговорил с председателем комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, членом комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска ИГОРЕМ САЛОВЫМ.

– Игорь Дмитриевич, как вы относитесь к отмене единых нерабочих дней? Не рано ли?

– Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 11 мая объявил о завершении единого периода нерабочих дней по всей стране. При этом каждый регион в праве сам решать, каким сферам можно приступить к работе, а каким нет, исходя из эпидемиологической ситуации. И это правильно. Россия – огромная по территории и социально-экономическому положению субъектов Федерации страна. У нас есть дотационные регионы и регионы-доноры. Именно на местах с учетом всех аспектов, связанных с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и здравым смыслом, должны приниматься решения по возобновлению хозяйственной деятельности.

– Насколько наши новосибирские власти адекватны в своих решениях? Новосибирская область вошла в первую десятку регионов, где, например, строительную отрасль запустили раньше, чем в стране. Даже в Москве большинство предприятий строительного комплекса получили разрешение на работу только с 12 мая.

– Я не вирусолог и не инфекционист. И не вхожу в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией региона. Поэтому, считаю, что не могу судить объективно и не имею права давать оценку деятельности правительства Новосибирской области.

Но что касается решения по возобновлению работы строительной отрасли, я уверен, это было абсолютно взвешенное и своевременное решение. Вы можете хоть на секунду представить, если бы эта гигантская сфера, если учесть все смежные отрасли – заводы и предприятия стройиндустрии, отделочных материалов, инженерных конструкций, транспортные компании и так далее – встали? Даже думать об этом не хочу. Поэтому да, это решение было адекватным, но обо всем остальном могу рассуждать только на бытовом уровне.

– Состояние каких отраслей экономики вызывает у вас беспокойство? Согласны ли вы со списком ОКВЭДов пострадавших отраслей, который опубликован правительством?

– Конечно, малый бизнес, который сегодня скукоживается, вызывает наибольшую тревогу. Не нужно быть большим провидцем, чтобы говорить о том, что 40% ресторанов не откроется больше никогда. В Новосибирске мы гордились показателем количества заведений общественного питания на душу населения. Он был выше, чем в Москве. У нас был классный общепит. Конкуренция была сумасшедшая. Один из ее показателей – скорость ребрендинга. Каждые 2-3 года рестораны и кафе кардинально меняли концепцию, чтобы остаться в тренде.

Сегодня рестораторы регулярно задают вопросы правительству, когда им можно будет начать работать, а им говорят: ждите. Общепит откроют в самую последнюю очередь. В этом смысле, это самая пострадавшая отрасль.

Если вернуться к перечню пострадавших предприятий, то в нем нет одной важной сферы – аренды недвижимого имущества. Мы как-то упустили отношения арендодателя и арендатора. А в этой сфере полный крах. Там сегодня «девятый вал» взаимных неплатежей. С точки зрения экономики – это катастрофа.

Радует, что эта проблема уже озвучена на уровне Государственной думы, об этом говорил Вячеслав Володин, председатель Госдумы. В регионы направили запросы, чтобы предоставили информацию, что происходит в этой сфере. Так что, будем, надеяться, что будет решение и по этой сфере.

Еще одна сфера, оставшаяся, вне поля зрения правительства – коммунальная. С определенного момента, когда Владимир Владимирович [Путин] сказал, что нельзя начислять пени и штрафы за просроченные платежи по коммунальным услугам и отключать их тоже нельзя, люди перестали платить.

Ко мне обращались многие руководители ТСЖ, ТСН, некоторые управляющие компании с жалобами, что жители перестали платить, они и раньше-то платили нерегулярно, а теперь и вовсе перестали, ссылаясь на трудное материальное положение и слова президента, который сказал, что платить не обязательно.

Но ведь это абсолютно неправильная трактовка его слов. Если есть возможность, то оплачивать коммунальные услуги необходимо. И здесь, по идее, власть должна включаться и разъяснять населению, что они неверно интерпретируют слова главы государства. Но мы такого не слышим.

На самом деле здорово, что не будет пени, что можно перенести платёж на месяц или два. Но мы должны отдавать себе отчет, что это значит для обслуживающих организаций. Представители ТСЖ приходят ко мне и говорят, что им не дают кредиты на выплату заработной платы и оплату работы подрядчиков, потому что они не вошли в перечень пострадавших отраслей. Они приходят в банк, им отказывают в кредитовании.

На нашем муниципальном уровне мы не можем принять решение по поддержке этой сферы. Но свою работу знаем, соберём информацию, проанализируем и будем писать обращение в правительство с просьбой что-то решить.

– Комиссия по предпринимательству, которую вы возглавляете в Совете депутатов Новосибирска, должна, в том числе, заниматься защитой интересов малого и среднего бизнеса. Что удается сделать для того, чтобы эта сфера не скукоживалась, как вы сказали?

– У меня телефон «дымится» от шквала звонков с просьбами каким-то образом отреагировать на ситуацию. Предприниматели ссылаются на обращение президента, говорят, где поддержка? Когда я систематизирую все формы и меры поддержки, которые уже на сегодня федеральным и региональным правительствами предложены, понимаю, что их огромное количество и для бизнеса, и для граждан, и для семей с детьми. У нас есть имущественная форма поддержки, финансовая и консультационная. Но у меня есть жалобы, что их невозможно получить. Это касается и кредитов на выплату заработной платы, и обнуление страховых взносов, и налогов для самозанятых. Отказывают под разными предлогами: не подходите под критерии, невозможно собрать документы и так далее. Банки отказывают поголовно всем.

Начинаешь разбираться, просишь предоставить информацию, что за фирма, какой банк отказал, не спешат сообщать, боятся попасть в какой-то черный список. Мы не можем работать на основе анонимных заявлений, в комиссию требуется официальное обращение. Мы реагируем, но когда не имеешь фактуры, четких заявлений, это сложно. Я разговаривал с руководителями нескольких банков, они просят информацию о компаниях, чтобы предметно по каждой разобраться и дать развернутый ответ, на каких основаниях отказали, какой кредит не выдали, какую поддержку просили. А я могу говорить только в общих чертах. Это неправильно.

– С чем это связано, на ваш взгляд?

– Сегодня помощь получило лишь небольшое число предприятий. На наш вопрос, почему так мало, нам отвечают, что проблема в том, что многие из заявителей не соответствуют требованиям, которые им предъявляются – белая зарплата, не снижение количества рабочих мест и так далее. Все эти данные собираются и ложатся в основу принятия решения оказывать помощь или нет.

– То есть до этого все мирились с ситуацией, что у нас до сих пор большое количество предпринимателей, которые, по сути дела, системно нарушают законы РФ?

– Пока эти предприниматели платили хоть какие-то налоги, арендную плату, создавали рабочие места и делали отчисления в разные фонды до них ни кому не было дело. А когда пришли за помощью, оказалось, что они работают вне рамок закона, не соответствуют критериям. Почему так произошло? Никто на этот вопрос мне не ответил.

Я считаю, что это противоестественно. Если мы фиксируем, что у нас системно субъекты малого и среднего бизнеса уклоняются от уплаты налогов, это говорит о том, что фискальная система и контролирующие органы работают безобразно, либо сама налоговая система неадекватна.

– Есть ли у городской власти рычаги или инструменты, с помощью которых можно было бы поддерживать отрасли, терпящие наибольшие убытки?

– На сегодня со стороны муниципалитета не формализована ни одна форма поддержки. Все меры господдержки, которые существуют, приняты на региональном уровне. Еще в конце марта ваш покорный слуга написал письмо мэру города, предвосхищая проблемы, с которыми столкнется бизнес в период вынужденного простоя. В этом письме я предложил, а по 131 федеральному закону о местном самоуправлении депутаты могут только предлагать, все законопроекты и решения готовит мэрия, так вот, я предложил снизить арендную плату за использование муниципального имущества. Такую меру я предлагал в качестве имущественной поддержке бизнеса. Мы, депутаты, готовы были такое решение мгновенно рассмотреть и принять. И вот, спустя полтора месяца, наконец-то, к нам поступил такой проект решения. Это говорит о качестве и скорости работы муниципальной власти.

– Так это же было в рекомендациях правительства РФ — рассмотреть возможность отсрочки арендной платы в государственных, муниципальных объектах.

– Эти рекомендации появилась немного позже, и именно на них мэрия отреагировала.

В кулуарах мне говорили, ты понимаешь, что ты предлагаешь? Это же реальные выпадающие доходы бюджета! Я это прекрасно понимаю, и я считаю, что эти цифры необходимо подсчитать. Затем на их основании нужно обратиться к региону, в федеральный центр за реальной финансовой поддержкой для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Не просто просить, а показать цифры, защитить их, а не перекладывать все на предпринимателя.

Вот, наконец-то, всё посчитали и решили попросить денег. На сессии 20 мая мы будем принимать пакет мер муниципальной поддержки и обращение к правительству РФ. Это надо было сделать как минимум месяц назад, с моей точки зрения.

– Это решение коснется апреля, когда большинство предприятий Новосибирска временно приостановили свою деятельность?

– Решение вступит в силу с момента его принятия.

Вы не представляете, что сейчас творится на рынке, здесь я имею в виду экономическое пространство. Вал взаимных неплатежей, платить перестали и те, у кого реальные проблемы, и те, у кого проблем особых нет, как говорится, под шумок.

– Сколько же выпадающих доходов бюджета насчитали?

– По негативному сценарию бюджет города недополучит один миллиард рублей.

– Какие вопросы еще, по вашему мнению, нужно решать в первоочередном порядке?

– На сессии 20 мая мы будем рассматривать текст обращения, в котором говорится, что мы готовы оказывать имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и оказывать поддержку нашим муниципальным предприятием. Сегодня несет колоссальные убытки новосибирский метрополитен, который и в благополучные-то времена был планово убыточным. Появились проблемы у Горводоканала.

Моя головная боль – это ситуация с арендаторами. Это отдельная тема, выходящая за рамки ситуации, связанной с угрозой пандемии.

Практически у всех – а это автосервисы, автомойки, киоски и другие – закончился договор аренды земли. По закону они сейчас все являются самовольными захватчиками. Федеральный закон дает преимущественное право продления аренды без конкурса для добросовестных предпринимателей. Но это норма распространяется на нестационарные торговые объекты. Кто-то не дописал закон, недосмотрел. В итоге все другие предприятия стоят без договоров, по идее они должны быть снесены. Это просто ужасно. И теперь нам нужно искать какие-то инструменты, чтобы продлить аренду.

Если сейчас действовать по закону, то все эти объекты должны быть демонтированы, участок должен быть освобождён, и на этот земельный участок должны быть проведены торги. Победитель конкурса, а это может быть как новый, так и прежний арендатор, должен заново всё. Ну так бизнес никто не ведет! Срок окупаемости вложений как минимум три года. А через три года мы забираем у предпринимателя землю! Так у нас не будет ни общественного питания – стритфуда, который очень распространён в Новосибирске, это важное направление везде на западе развивается, – ни автосервисов и автомоек. Это целая сфера, которую мы можем убить. Я уж не говорю о том, сколько там рабочих мест, какие там налоги и арендные платежи. Мне говорят, что на их место новые придут, а я сомневаюсь, потому что люди будут опасаться, что их в любой момент выселят. Нормальный предприниматель на такие условия не пойдёт.

Мне говорят, что это временные объекты. Правильно, но временные в том смысле, что мэрия может их забрать, если земля понадобится для муниципальных нужд – строительства дороги или муниципального объекта. Только в этом случае. А до этого момента вы обязаны продлевать и продлевать договор аренды, за исключением тех случаев, когда предприниматель не платит арендную плату.

Но есть положительные моменты. История касается правила размещения нестационарных объектов. После трагических событий в «Зимней вишне» в федеральный закон внесли норму о том, что нельзя размещать нестационарные объекты ближе 15 метров от зданий и сооружений. В Новосибирске просто нет таких мест. У нас тогда все киоски надо сносить. Они стоят в 5-10 метрах от здания. Совет депутатов Новосибирска направил штук 20 обращений в правительство России. Ни на одно не было ответа. И вот недавно федеральное правительство принимает решение, что это норма устарела, утратила силу. Это сенсация! Это победа.

Вот и в сфере аренды нужно всего лишь внести изменения в закон, приравнять эту сферу к торговым услугам, и тогда на нее распространяться действующие правила. Всё. До сих пор это решение не принято, и у нас всё зависло. Я обращаюсь к мэру, прошу, чтобы прекратили демонтаж, прекратили штрафовать предпринимателей хотя бы в это время.

– До сих пор штрафуют? Правительство рекомендовало приостановить все штрафные санкции.

– Справедливости ради, надо сказать, что в апреле таких фактов не было. Демонтировали только кафе в Первомайском сквере. Но это произошло по решению суда.

– О том, что нам необходимо развивать малый и средний бизнес говорят постоянно. Но такое ощущение, что все остается на уровне деклараций. Почему у нас сегодня в малом бизнесе занято меньше 25% населения, когда в экономически развитых странах это цифра доходит до 60%?Что же нужно, чтобы перейти, наконец, от слов к делу?

– Нужно просто заняться им. Представители бизнеса постоянно говорят: мы не нуждаемся в помощи, оставьте нас в покое, сделайте прозрачные, одинаковые и понятные всем правила и дайте нам работать долгое время спокойно. Не меняйте правила каждый месяц, не меняйте законы три раза в год.

– Я это слышу, наверное, с девяностых годов. До сих пор ничего не изменилось?

– Правила меняют регулярно. Моя работа во многом заключается в том, чтобы адаптировать изменяющееся федеральное законодательство к местным условиям. Мы не развиваем, не поддерживаем бизнес, мы постоянно с чем-то боремся.

– Может быть, поэтому бизнес и не выходит полностью из тени?

– На мой взгляд, налоговый и бюджетный кодексы надо пересматривать принципиально. Я знаю, этим сегодня озабочен и президент. На всех прямых линиях, на всех конференциях ему об этом говорят. Сегодня много общественных организаций предпринимателей – «Опора России», «Деловая Россия» и другие. У них есть выход на администрацию президента, на руководство «Единой России», они пытаются донести свои предложения. Хватит говорить, давайте теперь начнем что-нибудь делать.

Необходимо создавать условия для динамичного развития производства в Новосибирске. Я говорю про любое производство, вплоть до ремесленного. Пусть оно будет мелкосерийное, мелкооптовое, но пусть у него будет такая же динамика развития, как у торговли и общепита, которые мы за последнее время развили. В сфере торговли Новосибирск в первой десятке лидеров. У нас прекрасные показатели даже на международном уровне. Вот если мы хотим развиваться, надо создавать точно такие же условия для производства.

Для этого нужны а совершенно другие подходы к системе налогообложения и кредитования. Надо сейчас уже думать, как выходить из кризиса. Я пока не вижу, что кто-то у нас озабочен этим вопросом. Единственное, что вызывает энтузиазм, это то, что на ближайшей сессии мы рассмотрим реальные формы поддержки для предпринимателей и обратимся, наконец-то, к федеральному правительству за финансовой поддержкой бюджета.

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