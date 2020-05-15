Новосибирский арбитраж принял иск с требованием банкротства «НСК Холди»

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск омского «Союза», требующего признать банкротом компанию Николая Скороходова «НСК Холди».

Как следует из определения суда, сумма исковых требований ООО «Союз» составляет более 637 тыс. рублей, это задолженность «НСК Холди» перед поставщиком за три месяца. Кредитор попросил признать должника несостоятельным, назначив временным управляющим Антона Ускова. Заседание суда по делу назначено на второе июля. О намерении требовать банкротства «НСК Холди» представители омской компании заявили 13 апреля. Кроме того, сообщение о намерении требовать признать несостоятельным предприятие Николая Скороходова в апреле заявил представитель кемеровского «Гормолзавода». ООО «Союз», специализирующееся на оптовой торговле морепродуктами, работает в Омске с 2017 года, предприятием владеет бизнесмен Михаил Мельников.

Напомним, в конце прошлого года признать ООО «НСК Холди» банкротом потребовал сооснователь томской торговой сети «Сёмкин», бизнесмен Андрей Сёмкин. Сумма исковых требований превышала 5 млн рублей. Однако арбитраж оставил иск без движения из-за нарушений в ходе обращения в суд.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.