В Советском районе Новосибирска введен в строй после капитального ремонта бассейн в школе №165. Мэр Анатолий Локоть осмотрел оценил качество выполненных работ на объекте, готовом к эксплуатации. Занятия плаванием здесь стартуют с началом нового учебного года, сообщает пресс-центр мэрии города.

«Очень важно, чтобы все образовательные объекты были оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, чтобы у ребятишек была возможность заниматься в комфортных условиях. Плавание – это не только спорт, физкультура, это еще и укрепление иммунитета, закаливание, что особенно важно в период распространения вирусных инфекций, – отметил Анатолий Локоть. – Качество ремонта хорошее, здесь применены современные технологии для очистки воды. Проект бассейна – стандартный, такой же работает в школе в Кировском районе. Всего в этом учебном году мы привели в порядок, капитально отремонтировали пять бассейнов».

Капитальный ремонт школьного бассейна школы начался в октябре 2019 года. На ремонт и оснащение бассейна было потрачено почти 15 млн рублей. Были капитально отремонтированы системы отопления, электроснабжения, вентиляции и водоподготовки, заменены окна, обновлена система АПС и оповещения, отремонтирована чаша бассейна и завезена новая мебель. Также, вместо работавшей раньше проточной системы с высоким расходом водопроводной воды, была установлена системы очистки, которая позволяет использовать одну и ту же воду, пропуская ее через фильтры. Теперь посещать занятия плаванием здесь смогут около тысячи детей в неделю.

К началу нового учебного года на ОбьГЭС планируется также сдать здание Центра детского творчества на улице Приморской, где сейчас идет капитальный ремонт.

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