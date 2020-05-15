По данным оперативного штаба на 10.00 15 мая в регионе за сутки выявлен 71 человек с коронавирусной инфекцией и 72 пациента выписано по выздоровлению. За минувшие сутки умерли два человека — это женщины, одной было 68 лет, второй 71 год.
Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения COVID-19, в том числе 91 ребенок. 527 человек выздоровели , 18 скончались.
61 пациент в настоящее время находится в отделениях реанимации, в том числе на аппаратах ИВЛ – 19 человек.
В ДГКБ №3 госпитализировано 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1501 взрослый пациент с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом.
В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано восемь человек, в Черепановскую ЦРБ – три человека, двое находятся в Сузунской, один пациент – в Карасукской и один – в Куйбышевской ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 69 170 тестов на коронавирус.