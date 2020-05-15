Новосибирский бизнес будет открываться на свой страх и риск

Новое постановление губернатора Новосибирской области уточнило список предприятий по кодам ОКВЭД, работа которых пока приостановлена. Для предприятий, которые не входят в список, в документе содержатся условия возобновления деятельности, при этом риски последствий готовности или отказа открыть предприятие возложены на самих бизнесменов.

Постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в пятницу опубликовано на портале областного правительства. В приложении к документу содержится перечень из семи отраслей экономики, работа которых приостановлена.

Культура, организация досуга и развлечений: деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области демонстрации кинофильмов (коды ОКВЭД 90 и 59.14). Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт: деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность физкультурно-оздоровительная, деятельность санаторно-курортных организаций (93, 96.04, 86.90.4). Гостиничный бизнес: деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55). Общественное питание: деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56). Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений: образование дополнительное детей и взрослых (85.41). Деятельность по организации конференций и выставок: деятельность по организации конференций и выставок (82.3). Розничная торговля непродовольственными товарами: торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах, торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (коды 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82 и 47.89).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые не вошли в указанный список, в документе предлагается самостоятельно принять решение о возобновлении работы, обеспечив меры безопасности. В них входит, в том числе, запрет на допуск к работе, кроме дистанционной, сотрудников, прибывших из-за рубежа, а также из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Якутии в связи с необходимостью их самоизоляции.

Судя по документу, возможные риски, связанные с возобновлением работы или отказом от него, полностью возложены на коммерсантов. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели … при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих и иных рисков», — уточняется в постановлении.

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