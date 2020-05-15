Продукт для пылеподавления был разработан новосибирской компанией «И.С. Лаборатория» в 2019 году и предназначен для обработки вагонов, перевозящих уголь: средством обрабатывали стенки вагонов, чтобы в зимой перевозимый уголь не примерзал к ним. При первичном тестировании жидкость показала хорошие результаты. Было решено создать другой вариант смеси — для дорог. О предстоящих испытаниях средства от городской пыли сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

В случае успешных испытаний, в том числе и на безопасность для горожан и транспорта, новый связующий раствор получит широкое применение.

«Проблема пыли – актуальный для города вопрос. Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку – раствор для пылеподавления на дорогах, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска. Другая не менее важная задача – это обработка городских парков специальными дезинфицирующими растворами, которые также производятся на этом предприятии. Для нас первостепенным является вопрос экологичности. Поэтому перед массовой обработкой зелёных зон будут также проведены соответствующие испытания».

К тестированию компания приступит сразу после того как получит все необходимые документы. Средство планируют испытывать на запылённых участках городских дорог с большим количеством заездных карманов.

«Мы понимаем, что будем производить жидкость для родного города, в котором сами живём, дышим этим воздухом, – отметила генеральный директор ГК «И.С. Лаборатория» Антонина Москалюк. – Поэтому мы готовы подтвердить экспертными заключениями, лабораторными экспертизами безопасность и экологичность нашего продукта».

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