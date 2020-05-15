Сумеет ли Новосибирск обновить пассажирский транспорт к МЧМ-2023?

Городской пассажирский транспорт — одна из самых запущенных отраслей горхозяйства Новосибирска. Неоптимальная маршрутная сеть, старый изношенный подвижной состав — это еще не все отрицательные характеристики этого сектора. Представить общественный транспорт в новом качестве — задача, которую необходимо решить к предстоящему знаковому событию — Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. Каков масштаб проблемы, пути решения и прогноз по дальнейшему развитию отрасли, выяснял «Континент Сибирь».

Сегодня муниципальная сеть городского пассажирского транспорта Новосибирска является самой крупной за Уралом. Она насчитывает 179 маршрутов протяженностью свыше 3 тыс. км, среди них 79 автобусных, 13 троллейбусных, 11 трамвайных. Также весьма широкая сеть маршрутных такси, которые обслуживают 76 городских маршрутов. Общий ежедневный объем перевозок — от 1 млн до 1200 тыс. пассажиров, в зависимости от сезона. Весомую долю в освоение пассажиропотока вносит метрополитен, которым пользуются около 220–230 тыс. горожан ежедневно. В свою очередь, среднесуточный объем перевозок наземным пассажирским общественным транспортом составляет порядка 950 тыс. пассажиров.

При этом в последние полтора десятилетия сложилась новая структура городских перевозок: львиную долю работы выполняют предприятия частных перевозчиков (более 700 тыс. пассажиров), на муниципальные предприятия общественного транспорта, прежде всего городского электротранспорта (МКП ГЭТ), приходится порядка 230 тыс. пассажиров.

Проблема обновления подвижного состава в нынешней ситуации является наиболее злободневной. Впервые о ее масштабах публично высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время торжественной церемонии закладки нового ледового дворца спорта в октябре 2018 года. «Первоочередная задача — приобретение подвижного состава общественного транспорта. Городской парк общественного транспорта — это 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев. В среднем износ техники составляет от 80 до 90% как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков. Городу необходимо масштабное обновление пассажирского транспорта», — так охарактеризовал проблему градоначальник. Далее он отметил, что город нуждается в 440 новых автобусах (по 110 штук ежегодно), 409 троллейбусах и 304 трамваях, а также городу нужны дополнительные снегоуборочные машины.

Эти цифры, обнародованные мэром Анатолием Локтем, были намного больше, нежели озвученные в разработанной в 2019 году профильным департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска муниципальной отраслевой программе. Согласно этому документу, до 2025 года парк городского пассажирского транспорта может быть обновлен за семь лет при суммарных вложениях, исчисляемых суммой в 6,3 млрд руб.

В течение этого срока планируется приобрести около 500 единиц общественного транспорта. В том числе закупить 300 газомоторных автобусов, по 50 штук ежегодно. Также парк должны пополнить 124 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. С 2021 года Новосибирск будет закупать по 10 трамваев в год, всего 50 вагонов. Кроме того, мэрия намерена модернизировать 60 трамваев. Помимо обновления транспорта, запланирован ремонт около 50 километров трамвайных путей и другие мероприятия. То есть заложенные цифры программы несколько иные, нежели названные ранее градоначальником.

По сути, причина такой разницы между озвученным мэром требуемым масштабом обновления парка пассажирского транспорта Новосибирска и цифрами муниципальной программы — в бюджетных возможностях.

Обновление сегодня

Если бы в прошлом десятилетии в областном центре муниципальными властями были бы приняты и реализованы аналогичные профильные программы, проблема не была бы столь острой и педалируемой в преддверии знакового МЧМ-2023. Обновление муниципального парка подвижного состава длительное время велось по остаточному принципу, а в отношении частных перевозчиков стимулировались отказ от автобусов малой вместимости и переход на подвижной состав городского типа.

После 2014 года одним из трех городских приоритетов, озвученных новой управленческой командой мэрии областного центра, стало развитие транспорта, в том числе общественного.

На сегодня можно констатировать, что процесс обновления подвижного состава наиболее динамичен в парке трамвайной техники и подвижного состава метрополитена.

Списочный состав Новосибирского метрополитена составляет 104 отечественных вагона, или 26 четырехвагонных составов, в основном 1985–1991 г. в. МУП «Новосибирский метрополитен» освоил капитальный ремонт вагонов заводского объема на собственной площадке. Это продлевает ресурс вагонов на срок 15 лет. Этот опыт был перенят другими метрополитенами в городах-миллионниках Российской Федерации. Правда, освоить капитальный ремонт на собственных мощностях им не удалось. В частности, подвижной состав Екатеринбургского, Самарского метрополитенов производится на Октябрьском электровагоностроительном заводе, расположенном в Санкт-Петербурге.

«Перед метрополитеном стоит задача приобрести за счет собственных ресурсов новый состав уже в этом году. Для покупки новых поездов будем искать различные источники финансирования», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в феврале на подведении итогов работы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В начале 2017 года удалось запустить производство на совместном предприятии ООО «БКМ-Сибирь», о деятельности которого неоднократно рассказывал «Континент Сибирь».

Предприятие по модернизации подвижного состава трамвайного парка работает на территории филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «ГЭТ». Всего за период с 2017 по 2019 год включительно проведена модернизация 27 трамваев, срок эксплуатации которых существенно увеличен. В текущем году парк пополнят еще пять модернизированных вагонов. Примечательно, что «модернизанты» эксплуатируются в левобережной трамвайной системе города, именно там, где будет расположен новый ледовый дворец, принимающий игры МЧМ-2023.

Еще один источник обновления городского парка — 20 трамваев модели КТМ-619, переданные в дар от правительства Москвы. И хотя такие вагоны имеют солидный возраст 16–20 лет, каждый из них прошел капитальный ремонт 4–7 лет назад, поэтому они имеют высокий остаточный ресурс. В текущем году в Новосибирск могут прибыть еще 10 вагонов этой модели. Такой обмен проводится в рамках обновления столичного трамвайного парка и его перехода на современные низкопольные модели «Витязь-М». Москва избавляется от техники прошлых лет. Напомним, что согласно контракту столичный парк пополнился 300 единицами подвижного состава. Получателями трамваев модели КТМ-619, помимо Новосибирска, стал еще десяток городов страны.

В целом же благодаря вышеуказанным мероприятиям удалось существенно снизить показатель износа подвижного состава областного центра. По оценке специалистов профильного департамента, износ трамвайного парка города составляет теперь около 45%. Три года назад он превышал 90%. В то же самое время износ городского троллейбусного парка критичен и составляет сегодня около 90%. В этом случае надежда только на федеральную помощь.

Вписаться в федеральный проект

Еще в конце 2018 года на правительственном часе в Совете Федерации министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о том, что в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД 2.0) с 2020 года стартуют мероприятия по обновлению городского пассажирского транспорта, в том числе будет оказана финансовая помощь регионам в закупке современных автобусов, в том числе на газомоторном топливе. На эти цели будет направлено порядка 20 млрд рублей.

Сегодня подготовительная работа вышла на заключительный этап. В конце прошлого года в профильном Министерстве транспорта РФ был разработан документ «Порядок определения субъектов РФ для реализации мероприятий по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом документе на 30 страницах подробно описана методика составления заявок и определения результатов. В частности, указано, что помощь будет оказана в обновлении подвижного состава большого и особо большого класса автобусов (в том числе газомоторных), электробусов, троллейбусов и трамваев. Минтранс РФ в рамках этой программы выделяет на пять лет сумму 20 млрд руб.

По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, механизм программы таков. В рамках нацпроекта БКАД 2.0 регионам выделяют сумму 20 млрд руб. на обновление транспорта на пять лет, по четыре миллиарда в год. То есть программа будет действовать до 2024 года включительно. Федеральная помощь составляет 60% от стоимости транспортного средства, а перевозчик — частный или муниципальный — по согласованию с мэрией или региональным правительством подает заявку на оставшиеся 40%. По этой программе можно купить только экологически чистый транспорт.

«Сегодня заявки поданы и отработаны. Требования достаточно жесткие. Новый подвижной состав должен быть направлен только на магистральные городские маршруты. Ими полностью должен быть укомплектован один маршрут. Мы надеялись, что результаты будут уже известны в апреле, но в связи с известными событиями это перенесено на июнь», — отметил «КС» Михаил Никулин.

Министр транспорта НСО Анатолий Костылевский добавляет, что в Минтрансе РФ нам должны присвоить балл ранжирования, дать оценку, чтобы выделить деньги. Сейчас нужно дождаться решения по балльной оценке. На нее влияют документы по транспортному планированию, комплексная схема развития дорожного движения и исполнение нацпроекта в срок. Если выделенных денег будет мало, будут сформированы дополнительные заявки. Это предложение было озвучено на заседании транспортного комитета Законодательного собрания Новосибирской области в марте.

Планы института развития

Сегодня в условиях чрезвычайно ограниченных возможностей городского бюджета Новосибирска важно использовать имеющиеся возможности по обновлению муниципального городского пассажирского транспорта и по другим федеральным программам. В самом начале года прозвучало довольно интересное предложение от ВЭБ.РФ, которое дало некую надежду на то, что федеральные органы и его институт развития наконец-то повернулись лицом к острой проблеме общеферального масштаба, какой является состояние подвижного состава городского транспорта.

Напомним, в проекте комплексной программы развития городского общественного транспорта, которую представил ВЭБ.РФ, планируется обновление парков подвижного состава в регионах РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности». Это следующие города: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Казань и Новосибирск с общим населением 11,1 млн человек. Общий объем инвестиций составит 340 млрд руб., из них 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава (планируется приобрести 5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб. — на реконструкцию городской транспортной инфраструктуры. Далее, на следующих этапах предполагалось масштабировать проект обновления подвижного состава на 1000 российских городов. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов был намерен просить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на данный проект по обновлению городского транспорта. Но как сложится ситуация, когда сегодня средства ФНБ могут стать важным источником финансирования дефицита федерального бюджета. Данный проект ВЭБ.РФ может быть и не реализован.

Впрочем, в некоторых регионах России ВЭБ.РФ уже участвует в масштабном обновлении парка общественного транспорта. Так, в Тверской области государственная корпорация развития реализует масштабный проект. Создан единый оператор пассажирских перевозок, разработаны схемы сотрудничества с перевозчиками, на маршруты областного центра и других городов выйдут 470 автобусов средней и большой вместимости. Но такие проекты ВЭБ.РФ пока единичны.

Спорт нам поможет?

Проведение международных спортивных соревнований и знаковых международных форумов за последнее десятилетие стало своеобразным инструментом по приведению в порядок запущенной за многие годы из-за недофинансирования инфраструктуры принимающих городов РФ. Сочи, Казань, Владивосток, хронологически оказавшиеся в самом начале проведения таких мероприятий, пришедшихся на тучные годы, смогли практически кардинально обновить эту отрасль городского хозяйства. Но с течением времени масштаб обновления и выделенные ресурсы для принимающих городов стали сокращаться. И это коснулось, в частности, отрасли городских пассажирских перевозок.

Челябинск летом 2020 года должен был принимать сразу два международных форума с участием глав государств — саммиты БРИКС и ШОС. Однако прошлым летом было принято решение о переносе встреч руководителей государств в Санкт-Петербург. В Челябинске оставлен лишь ряд второстепенных мероприятий — женский саммит БРИКС, спортивные игры БРИКС и т. п. Из крупных объектов программы подготовки транспортной инфраструктуры построен аэровокзальный комплекс международного аэропорта Игорь Курчатов (бывш. Баландино). Речи о масштабном обновлении городского пассажирского транспорта столицы Южного Урала не идет. Город связывает данный процесс с перспективной транспортной реформой и перспективными концессионными соглашениями.

Принявший зимнюю Универсиаду 2019 года Красноярск существенно не обновил парк городского пассажирского транспорта. Так, в целях транспортного обслуживания гостей и участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске было запланировано купить восемь единиц экологического транспорта. На деле в город прибыл только один троллейбус «Мегаполис». Также на городских маршрутах начали работать около двух десятков новых низкопольных моделей автобусов ЛИАЗ-5292. Для перевозок спортивных команд и судейского состава были приобретены автобусы туристического класса Hyundai Universe Space Luxury.

Системно работа по обновлению городского пассажирского транспорта велась лишь в Казани, парк которой был существенно обновлен к летней Универсиаде-2013. Затем в преддверии Мундиаля (ЧМ по футболу 2018 г.) также было приобретено 94 новых автобусов МАЗ и 20 трамваев.

Новосибирск не должен упустить шанс, предоставленный ему спортивным мероприятием и федеральным проектом. Впрочем, все же стоит учесть, что масштаб МЧМ несравним с Олимпиадой и Универсиадой или Мундиалем. Появление новой станции метро «Спортивная» и новые дороги вокруг ЛДС обязательны для обслуживания гостей и участников соревнований. Город не должен удивлять гостей старым транспортом. Хотя скорее процесс обновления подвижного состава как муниципальных парков, так и частных перевозчиков будет осуществляться в ходе реализации изменений муниципальной маршрутной сети города, намеченной на 2023–2026 гг., когда у перевозчиков массово завершатся сроки действия договоров и свидетельств на право перевозок.

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