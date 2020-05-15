Аномальная для мая жара в ближайшие дни может спасть: по прогнозам синоптиков в регион должен прийти холодный атмосферный фронт, который вызовет понижение температуры воздуха.

В ближайшие сутки температура в Новосибирске снизится на несколько градусов. Так в субботу, 16 мая, столбик термометра поднимется до +23°C…+24°C, что немного ниже сегодняшних показателей — максимальная температура воздуха в пятницу ожидается до +27°C…+29°C.

В ночь с субботы на воскресенье ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днём 17 мая преимущественно без осадков, воздух прогреется до +23°C..+25°C.

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