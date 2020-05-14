По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора по состоянию на 14 мая в регионах СФО за всё время эпидемии выявлено 5999 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба полпредства.

Среди вопросов, которые обсудили участники селекторного совещания, состоявшегося 14 мая, были темпы и прогнозы выявляемости коронавирусной инфекции в регионах России, расширение тестирования, включая использование методов ИФА-диагностики, а также осуществление дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, обсуждалось возобновление работы базовых отраслей промышленности и сельского хозяйства в зависимости от эпидситуации в субъектах РФ, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в организациях и на работающих предприятиях, а также вопросы внедрения системы цифровых пропусков.

На сегодняшний день в регионах СФО на стационарном лечении находятся более 3,4 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 26,9 тысячи человек. Сняты с медицинского наблюдения за период эпидемии 97 тысяч человек, выздоровели более 1,7 тысячи человек. В регионах округа скончались 72 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

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