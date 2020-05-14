В Новосибирске готовы к запуску тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Однако точной даты начала проведения анализов пока никто назвать не готов. Производители тест-систем столкнулись с трудностями и пока не могут получить регистрационные удостоверения.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции 24 апреля лаборатории Новосибирска обещали начать тестирование на антитела к COVID-19 после 10 мая. Теперь сроки сдвинуты на конец мая – начало июня. И это – только ориентировочно.

«Не всё у производителей тестов получается с первого раза. Практика показала расхождение результатов с теорией. Сегодня мы ведем переговоры с несколькими отечественными и зарубежными производителями тест-систем. Оптимистичный срок начала тестирования – последняя декада мая. А как будет на самом деле – посмотрим. Наши мощности полностью готовы к тому, чтобы с ходу стартовать с 200 тысяч исследований в месяц. Тестов хватит на всех», — рассказал 13 мая в ходе прошедшей пресс-конференции генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.

По его прогнозам, к июню многие производители из тех, кто не очень успешно прошел первый этап испытаний тест-систем и учел свои ошибки, получат регистрационные удостоверения. И есть надежда, что до 10 июня все крупные федеральные лаборатории всё-таки запустят тесты.

По словам директора по лабораторным технологиям компании «Гемотест» Тамары Силкиной, у ряда производителей тест-систем регистрационные удостоверения всё же есть, но эти компании пока изучают спрос на российском рынке и активно не предлагают свою продукцию.

«В наличии ни у кого тестов нет, никто не продает. Из иностранных компаний кто-то обещает в июне поставить неограниченное количество тестов на территорию России. Другие говорят: «постараемся, но не гарантируем». Российские производители чаще всего отмалчиваются и официально, по крайней мере, нам никто не предлагал продать тесты для массового тестирования. Были предложения приобрести лишь 10 тест-систем, но таким числом нам будет невозможно выйти на рынок, а максимум — своих работников исследовать», — рассказала в ходе пресс-конференции в ТАСС Тамара Силкина.

Стоимость тестирования на антитела к коронавирусу нового типа в Новосибирске составит от 950 до 3500 тысяч рублей. Будут предлагаться два типа тестов – качественные и количественные. Первые лишь определят наличие антител, вторые покажут их уровень в плазме крови. Как отметили представители медицинских компаний, они не планируют использовать экспресс-системы из-за их недостаточной результативности. Закупать будут только системы, прошедшие клинические испытания и получившие удостоверения.

Как считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов, главная сложность в выпуске систем исследования на антитела к COVID-19 для производителей заключается в том, чтобы получить достаточно адекватные тесты. Такие тесты должны давать исключительно достоверную информацию о том, что выявленные антитела – это антитела именно к новому типу коронавируса, а не к четырем его прежним видам, либо к другим вирусам, вызывающим респираторные заболевания.

Проводить тестирование на антитела в Новосибирске, по словам руководителя «Инвитро-Сибирь», в настоящий момент предполагается широкому кругу лиц. Будет доступно в будущем и тестирование население на дому. Но это лишь в том случае, если компания не начнет работу по ОМС и не получит ограничения по госконтрактам.

«Предложений работать по ОМС и госконтрактам не поступало. Поэтому пока никаких ограничительных документов по применению тест-систем не было. Если не появится, мы будем предлагать исследования нашим партнерам – частным медицинским центрам, юрлицам, корпорациям, которые заинтересованы выявить среди сотрудников людей с иммунитетом против коронавируса. К примеру, это может быть важно для тех, кто работает на вахтах, выходит в рейсы. Открыты мы и для диалога с ЛПУ», — уточнил Александр Хамидулин.

Тесты на антитела к COVID-19, как отмечают специалисты, важны не только для выявления иммунитета к вирусу, но и для лечения больных. Ведь известно, что в мире уже достаточно хорошо проявили себя методы лечения с использования иммуноглобулина плазмы крови от переболевших COVID-19. Но чтобы эту плазму использовать, необходимо знать о наличии в ней нейтрализующих вирус антител.

О том, где в Новосибирске можно пройти тест на коронавирус, читайте в материале по ссылке.

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