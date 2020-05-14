Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае живет в Барнауле. На втором месте — Змеиногорский район, куда вирус SARS-CoV-2 завез приехавший на рудник командированный специалист. Об этом информирует краевой оперштаб.

За прошедшие сутки большинство новых заболевших выявлено в Барнауле – 20 человек. Пять новых случаев зафиксировано также в Бурлинском районе, четыре в Павловском районе, три в Рубцовске. В Новоалтайске и в Табунском районе обнаружено по два инфицированных COVID-19, в Косихинском, Краснощёковском и Тюменцевском районах – по одному.

По данным оперштаба Алтайского края общее количество заболевших в регионе – 809 человек, в том числе 105 детей. Выписаны к настоящему моменту 371 человек, из них 38 детей.

Специалистами краевого Управления Роспотребнадзора устанавливается круг контактных лиц. 73 случая из общего числа заболевших завозные. 590 случаев заражения коронавирусом – это контакты с заболевшими.

Напомним, в НСО за сутки выявлено 76 новых инфицированных коронавирусом.

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