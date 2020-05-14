Губернатор Новосибирской области в селе Новотырышкино Колыванского района 14 мая осмотрел создаваемый селекционно-семеноводческий центр, имеющий межрегиональное значение, сообщила пресс-служба правительства области.

В этом году в регионе реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, на общую сумму 60,3 млрд рублей, восемь из которых должны завершиться в 2020 году. Они позволят создать несколько тысяч новых рабочих мест. Результатом масштабного инвестирования в развитие отрасли станет значительный рост производства продукции, что позволит региону не только достигнуть высокого уровня самообеспеченности продовольствием, но и продолжать уверенное наращивание объемов экспорта и межрегиональной торговли.

«Каждое сельхозпредприятие значимо для села – для конкретных деревень, поселков. Это предприятие очень значимо для Новотырышкино, для Колывани, для других сел, которые расположены рядом. Полтора года назад в том же Новотырышкино складывалась непростая ситуация – сельхозпредприятие прекращало деятельность, стояла задача восполнить те рабочие места, которые, к сожалению, исчезали. И очень приятно, что инвестор заинтересовался этой историей, принял решение организовать здесь предприятие самого высокого уровня, производство селекционных семян высокого качества», – отметил губернатор.

На строительной площадке работы идут полным ходом, для того, чтобы успеть к началу уборочной. И примерно в те же сроки начнется строительство животноводческого комплекса, тоже очень важного не только для Новосибирской области, но и для многих других регионов.

Травников отметил большу значимость проекта, котором, с одной стороны создаются хорошие, комфортные, высокооплачиваемые места для селян, с другой стороны – это мощный толчок для развития всего аграрного комплекса.

Общая сумма инвестиций в ближайшие 5 лет может превысить 2 млрд рублей. Учредитель проекта – ООО «Сибирский», инвестор – группа компаний «Горкунов». 70 новых рабочих мест в сельской местности будет создана только на первом этапе. Кроме самого селекционно-семеноводческого центра, учредитель планирует построить в селе Новотырышкино к сентябрю 2020 года новый элеватор для сушки и хранения зерна.

Губернатор также подчеркнул, что новому крупному проекту правительство области оказывает всестороннее содействие с самого начала реализации и готово оказывать его впредь. Депутат Заксобрания Александр Шпикельман поддержал предложение Андрея Травникова, что такие перспективные населенные пункты необходимо включать в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Не менее важный вопрос – реконструкция дороги. Ведь в ближайшее время здесь сформируется большой грузопоток и категорию дороги нужно повышать.

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