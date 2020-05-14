Андрей Травников высоко оценил работу волонтёрского центра «Единой России» во время эпидемии коронавируса

Губернатор Новосибирской области, секретарь областного отделения «Единой России» Андрей Травников обсудил с работниками волонтёрского центра партии «Единая Россия» новые форматы помощи жителям региона и поблагодарил их за эффективную, слаженную работу.

Как рассказала руководитель волонтерского центра Юлия Швец, добровольцы оперативно включились в работу с самого начала режима самоизоляции. За это время они предложили помощь 1680 людям из групп риска. В волонтерский центр от горожан поступило больше пяти тысяч обращений. Из них – 1450 звонков с просьбой о помощи в покупке продуктов или лекарств, на которые оперативно отреагировали добровольцы. С начала работы волонтерского центра бесплатно доставлено больше 400 продуктовых наборов. Здесь же работает консультационный центр, активно помогающий новосибирцам.

Андрей Травников высоко оценил работу волонтёрского центра и сообщил, что все добровольцы пройдут бесплатное тестирование на COVID-19, чтобы убедиться, что с их здоровьем всё в порядке.

«Работа волонтерского центра заметно набирает обороты. Сотни людей получили реальную и значимую помощь. Число добровольцев растет. Считаю, что региональное отделение партии справилось с задачей и стало объединяющим центром помощи людям, которые оказались в непростой ситуации. Всем однопартийцам, которые сейчас сплотились – огромная благодарность. Ваша помощь будет нужна и в дальнейшем», – подчеркнул Андрей Травников.

В числе добровольцев ребята из «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы», медицинский десант, студенты НГТУ и волонтеры «Красного креста» – всего более 600 человек. В волонтёрскую работу активно включились депутаты всех уровней. Среди добровольцев – депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир и Алексей Александров.

«Медицинским работникам нужно помогать. Сейчас они на передовой и делают все возможное, чтобы снизить распространение инфекции. Наши добровольцы помогают горожанам в больнице№11. Я благодарен молодым ребятам за то, что они работают добросовестно», — говорит Виктор Кушнир.

Алексей Александров считает, что добровольцев, желающих приносить пользу людям, которые нуждаются в разного рода помощи, очень много: «Это важный труд, который надо приветствовать и всегда поддерживать».

Андрей Травников, оценив положительно поддержку со стороны депутатов в волонтерском движении, напомнил об инициативе председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева – о направлении месячной заработной платы на помощь гражданам и медикам.

«Хотел бы обратиться к каждому депутату от «Единой России» с просьбой перечислить денежные средства из своей заплаты в фонд партии для приобретения продуктов питания, товаров первой необходимости и средств индивидуальной защиты. Чтобы у наших волонтеров была возможность оказать помощь медикам и всем, кому она потребуется», – сказал секретарь новосибирского отделения партии.

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