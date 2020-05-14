С 2012 по 21018 год инспектор получила через посредника от предпринимателей взятки — более 130 тысяч рублей за помощь на Красноярском таможенном посту, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР.

Суд признал достаточными, собранные Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России доказательства, для вынесения обвинительного приговора таможенному инспектору Красноярского таможенного поста. Она признана виновной в получении взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). В течение шести лет, с 2012 по 2018 годы, обвиняемая через посредника получила от индивидуальных предпринимателей взятки в размере более 130 тысяч рублей за помощь в виде упрощения процедуры оформления таможенных деклараций, уменьшения сроков принятия решения о выпуске товара и другие подобные услуги. Преступные действия взяточницы пресекли сотрудники отдела по противодействию коррупции Красноярской таможни.

Ленинский районный суд Красноярска приговорил взяточницу к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, за год сибирская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей.

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