По данным оперативного штаба на утро 14 мая в регионе ещё 51 пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, выписан по выздоровлению.

Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 76 за минувшие сутки. За время, прошедшее с начала эпидемии, выписаны по выздоровлению 455 человек, 16 больных скончались.

В отделениях реанимации на сегодняшний находится 61 пациент, на ИВЛ – 13 человек.

В ДГКБ №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1469 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано восемь человек, в Черепановскую ЦРБ – трое больных, двое в Сузунскую, один пациент в Карасукскую и один в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 65 842 теста на коронавирус.

Напомним, на состоявшемся 13 мая брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в стационар областного кардиологического диспансера будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией.

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