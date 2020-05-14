В Новосибирске объявлен четвёртый, предпоследний, уровень пожарной опасности – из-за аномально жаркой и засушливой погоды. Мэр Анатолий Локоть 13 мая провёл выездное совещание, где заслушал доклады специалистов о принимаемых мерах для предотвращения лесных пожаров. Как подчеркнул глава Новосибирска, возможные возгорания представляют угрозу для жилмассивов, расположенных рядом с лесными зонами.

«С 17 апреля в Новосибирске объявлен режим повышенной пожароопасности. На сегодня из-за погодных условий риск возникновения лесных пожаров очень высокий. В Новосибирске – около восьми с половиной гектаров леса. Наиболее крупные лесные массивы – в Заельцовском, Первомайском, Советском районах. Наша задача – беречь лёгкие родного города. Для того чтобы предотвратить распространение огня в случае возгорания, специалисты МКУ «Горзеленхоз» устраивают минерализированные полосы. Они защищают не только лес, но и примыкающие к нему жилмассивы и дачные участки», – отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам начальника отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Николая Зверева, до конца мая планируется обновить 117 км минерализованных полос и проложить один километр новых. Такая работа будет проведена и осенью во всех районах города.

«В лесу есть горючие материалы – это сухая трава, подстилка, по которой может пойти огонь. При минерализации почвы этот слой разрушается, и она не пропускает огонь. Делаются такие полосы по лесным дорогам, просекам», – рассказал Николай Зверев. По его словам, этой весной были зафиксированы два возгорания в лесных зонах, примыкающих к жилым кварталам. Причина пожаров – человеческий фактор: огонь начал распространяться от реки, где до этого отдыхали горожане.

В настоящее время на территории города установлены шесть видеокамер, с помощью которых специалисты мониторят состояние лесов. Также в круглосуточном режиме работают пешие группы и лесопатрульные комплексы, которые оснащены необходимым инвентарём для локализации небольших пожаров.

По словам Анатолия Локтя, для усиления службы управления городскими лесами необходимо современное оборудование. В частности – квадрокоптеры, которые позволят контролировать ситуацию с воздуха. Кроме того необходимо усилить профилактическую работу с новосибирцами – активнее информировать жителей об опасности возникновения лесных пожаров и важности сохранения зелёных массивов – лёгких нашего города.

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