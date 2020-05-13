К пострадавшему от пандемии бизнесу добавили вендинг и народные промыслы

В список отраслей, пострадавших из-за введения ограничительных мер, добавлены розничная торговля в неспециализированных магазинах, вендинг и производство изделий народных промыслов.

О расширении мер поддержки пострадавшему от ограничительных мер, связанных с пандемией, «Континенту Сибирь» рассказал председатель новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов. Напомним, список пострадавших отраслей опубликован на сайте правительства РФ, в регионах эти списки дополняются местными властями. По словам Сергея Соколова, на днях в федеральный список были добавлены еще три кода ОКВЭД: розничная торговля в неспециализированных магазинах, вендинг и производство изделий народных промыслов.

В качестве мер поддержки, которые появились или будут предложены МСП в ближайшее время, станут отсрочка на 180 дней на уплату административных штрафов. Новой мерой поддержки для гостиничного бизнеса станет пролонгация «звездности». Свидетельства о присвоении гостинице, выданное аккредитованной организацией, будет продляться автоматически. Кроме того, по словам Сергея Соколова, предприняты новые меры для защиты арендаторов. У них будет право продления договора аренды и право расторгать договор до истечения срока без применения штрафных санкций, которые, как правило, прописываются в документе.

Также, на региональный бизнес, распространятся федеральные меры поддержки субъектов МСП, производящих подакцизные товары. Запрет на субсидирование подакцизных товаров вступил в силу в 2013 году, до этого некоторые регионы поддерживали своих производителей, возвращая им часть акциза.

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