На состоявшемся сегодня, 13 мая, брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в стационар областного кардиологического диспансера будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией.

Еще один стационар, где будут проходить лечение пациенты с COVID-19, добавился к уже работающим городской инфекционной больнице №1 и детской больнице №3. В инфекционный госпиталь также перепрофилировали больницу №11.

На правом берегу пациентов с коронавирусной инфекцией сегодня принимают больница № 2, больница №25, госпиталь ветеранов войн №2. Отделение на 20 коек для больных туберкулезом в сочетании с COVID-19 создано в туберкулезной больнице. Принимать беременных с коронавирусом могут роддома ЦКБ и областной больницы.

Напомним, за сутки в регионе выявлено 74 новых пациента с коронавирусом

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.