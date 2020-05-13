Почти 100 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Красноярском крае

Валерий Иванов
 

Большая часть заразившихся за последние сутки в Красноярском крае живет в самом Красноярске — 45 человек. Всего же за стуки выявлено 93 новых инфицированных коронавирусом. Темп прироста заболевших в регионе в среднем за сутки составляет 6,5%. Информация об этом появилась на сайте краевой администрации.

Новые случаи зарегистрированы в регионе также в Северо-Енисейском районе — 34 инфицированных, в Сосновоборске и Уярском районах — по три случая, в Назарово и Шушенском районе  — по два случая, и по одному случаю  — в Зеленогорске, Железногорске, Канске  и Минусинском районе.

На сегодняшний день 1274  человека находятся под наблюдением врачей. Снято с наблюдения за последние сутки 92 человека.

Напомним, в Новосибирской области выявлено 74 новых пациента с коронавирусом.

 

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