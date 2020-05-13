Большая часть заразившихся за последние сутки в Красноярском крае живет в самом Красноярске — 45 человек. Всего же за стуки выявлено 93 новых инфицированных коронавирусом. Темп прироста заболевших в регионе в среднем за сутки составляет 6,5%. Информация об этом появилась на сайте краевой администрации.
Новые случаи зарегистрированы в регионе также в Северо-Енисейском районе — 34 инфицированных, в Сосновоборске и Уярском районах — по три случая, в Назарово и Шушенском районе — по два случая, и по одному случаю — в Зеленогорске, Железногорске, Канске и Минусинском районе.
На сегодняшний день 1274 человека находятся под наблюдением врачей. Снято с наблюдения за последние сутки 92 человека.
Напомним, в Новосибирской области выявлено 74 новых пациента с коронавирусом.