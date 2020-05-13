Первый дисперсный парк появится в Новосибирске

Жанна Гладкова
 
Начало строительства Затулинского дисперсного парка
Мэр Анатолий Локоть заслушивает доклады о начале строительства Затулинского дисперсного парка во время выездного совещания в Кировском районе

К началу сентября в Новосибирске появится первый в городе дисперсный парк. Разрозненные зеленые зоны микрорайона объединят в единую парковую концепцию с помощью ландшафтного дизайна. «Континент Сибирь» узнал, как преобразится территория одного из когда-то неблагополучных районов города.

Два года назад проект Затулинского дисперсного парка в Кировском районе Новосибирска победил в рейтинговом голосовании среди горожан по выбору общественной территории для благоустройства, уступив только Монументу Славы. Мнение новосибирцев было учтено, и создание парка в микрорайоне Затулинский вошло в федеральную программу «Жилье и городская среда».

Идея дисперсного парка родилась еще в 2016 году. «На Затулинском жилмассиве проживает более 100 тысяч человек, и при этом там нет ни одного парка, — рассказал один из авторов идеи, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — В условиях плотной застройки разбить новый парк невозможно, поэтому родилось предложение создать дисперсный (раздробленный, рассеянный) парк, когда мы все зеленые территории микрорайона и урбанистическую застройку соединяем между собой зелеными коридорами, при этом все атрибуты полноценного парка — городок аттракционов, ледовый каток, общественные зоны — сохраняются. То есть мы весь район практически превращаем в парк».

Общий план Затулинского дисперсного парка
Общий план Затулинского дисперсного парка

«Этот проект разрабатывался нами с особой тщательностью, без спешки. Он прошел все этапы согласования, в том числе с жителями Затулинки. Сегодня мы приступаем к реализации программы, которая определит развитие микрорайона на многие годы», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании 12 мая, которое, по сути, дало старт благоустройству территории площадью 20 га. Напомним, что развитие зеленых общественных пространств — один из приоритетов, который был обозначен главой города несколько лет назад как один из трех стратегических.

Проект первого не только в Новосибирске, но и в стране дисперсного парка разработали знаменитое КБ «Стрелка» и новосибирское архитектурное бюро «Адаптик-А». «Мы связали пешеходными и велосипедными маршрутами небольшие парки, скверы, спортивные площадки и детские полянки, концертные подиумы в нескольких жилмассивах Затулинки. Все объекты предполагается объединить с помощью необычных архитектурных решений и ландшафтного дизайна», — рассказывает ведущий архитектор мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов.

Разработчик проекта Игорь Карнаухов рассказывает об единой концепции дисперсного парка
Разработчик проекта Игорь Карнаухов рассказывает об единой концепции дисперсного парка

Границы Затулинского дисперсного парка пройдут по улицам Петухова, Зорге, Громова и включат стадион «Фламинго». Его создание рассчитано на несколько этапов. Первый, начавшийся в этом году, затронет ядро популярного у жителей Затулинки места отдыха площадью 4,5 га — городок аттракционов и сквер «Союз кировчан» за кинотеатром «Рассвет». Здесь заменят твердые покрытия на пешеходных зонах, обустроят велосипедные дорожки, которые пройдут по улице Зорге, Громова и безымянному проезду справа от супермаркета «Холидей» к жилым домам. В перспективе велодорожная сеть разрастется по всему жилому массиву.

Центральный променад шириной 8 метров будет имитировать реку Тулу, в честь которой назван микрорайон. Эффект движения воды создадут с помощью разноцветной плитки. А покрытие для семейных площадок будет повторять круги на воде, когда в нее бросят камень. Здесь же предусмотрены бардовская площадка и воркаут с новыми тренажерами. Обновят и травяное покрытие, всего же в парке планируется высадить до 50 видов разнообразных многолетних растений, кустарников и деревьев. Полностью заменят освещение и установят видеонаблюдение. Также установят новые малые архитектурные формы (скамейки и урны).

Кроме того, между торговым центром и кинотеатром «Рассвет» предполагается создать досугово-семейную зону с детским городком, зонированным под разные возрастные группы. На этой многофункциональной площадке расположится амфитеатр, а на заднем фасаде кинотеатра летом будут показываться фильмы. Поскольку привлекательность этой территории в зависимости от сезона отличается, разработчики посчитали, что целесообразно будет открыть здесь всесезонное кафе и пункты велопроката.

По словам представителя генерального подрядчика ООО «Премиумстрой» Дениса Левина, для реконструкции парка используются только современные материалы от проверенных производителей, с пятилетней гарантией. «Это знаковый объект для Новосибирска. Мы понимаем всю ответственность, которая на нас лежит, поэтому в своей работе используем только высококлассные материалы и современное электротехническое оборудование», — подчеркнул Денис Левин.

Строительные работы в рамках первого этапа планируют закончить в сентябре. Общий объем финансирования на 2020 год из федерального и регионального бюджетов составит 150 млн рублей. На городской бюджет, по словам мэра Новосибирска, ляжет вся прилегающая инфраструктура и благоустройство дворов.

Первые шаги по созданию нового общественного пространства
Первые шаги по созданию нового общественного пространства

Как рассказали разработчики проекта, пространство парка можно будет использовать и зимой. По велодорожкам будет проложена лыжня, продолжит свою работу и ледовый каток. Зимой здесь можно будет проводить праздники, ярмарки и всевозможные шоу.

На втором этапе будут благоустроены сквер «Сибирь», территория вокруг кинотеатра «Рассвет», пешеходные бульвары вдоль улицам Зорге и Громова, на их пересечении в сквере появится лавка-клумба — это достаточно большая лавка, встроенная в ландшафт. Акценты сделаны на цветущие растения, злаки, а также видовой пейзажный состав растений.

На третьем этапе будет обустроена территория перед Городской клинической поликлиникой № 22.

«В этом году мы делаем культурное и событийное ядро Затулинского дисперсного парка. Это, на мой взгляд, очень правильно, потому что главное — это не новые тротуары и даже растения. Главное — это создание пространства для полноценного отдыха жителей и развития детей», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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