Первый дисперсный парк появится в Новосибирске

К началу сентября в Новосибирске появится первый в городе дисперсный парк. Разрозненные зеленые зоны микрорайона объединят в единую парковую концепцию с помощью ландшафтного дизайна. «Континент Сибирь» узнал, как преобразится территория одного из когда-то неблагополучных районов города.

Два года назад проект Затулинского дисперсного парка в Кировском районе Новосибирска победил в рейтинговом голосовании среди горожан по выбору общественной территории для благоустройства, уступив только Монументу Славы. Мнение новосибирцев было учтено, и создание парка в микрорайоне Затулинский вошло в федеральную программу «Жилье и городская среда».

Идея дисперсного парка родилась еще в 2016 году. «На Затулинском жилмассиве проживает более 100 тысяч человек, и при этом там нет ни одного парка, — рассказал один из авторов идеи, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — В условиях плотной застройки разбить новый парк невозможно, поэтому родилось предложение создать дисперсный (раздробленный, рассеянный) парк, когда мы все зеленые территории микрорайона и урбанистическую застройку соединяем между собой зелеными коридорами, при этом все атрибуты полноценного парка — городок аттракционов, ледовый каток, общественные зоны — сохраняются. То есть мы весь район практически превращаем в парк».

«Этот проект разрабатывался нами с особой тщательностью, без спешки. Он прошел все этапы согласования, в том числе с жителями Затулинки. Сегодня мы приступаем к реализации программы, которая определит развитие микрорайона на многие годы», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании 12 мая, которое, по сути, дало старт благоустройству территории площадью 20 га. Напомним, что развитие зеленых общественных пространств — один из приоритетов, который был обозначен главой города несколько лет назад как один из трех стратегических.

Проект первого не только в Новосибирске, но и в стране дисперсного парка разработали знаменитое КБ «Стрелка» и новосибирское архитектурное бюро «Адаптик-А». «Мы связали пешеходными и велосипедными маршрутами небольшие парки, скверы, спортивные площадки и детские полянки, концертные подиумы в нескольких жилмассивах Затулинки. Все объекты предполагается объединить с помощью необычных архитектурных решений и ландшафтного дизайна», — рассказывает ведущий архитектор мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов.

Границы Затулинского дисперсного парка пройдут по улицам Петухова, Зорге, Громова и включат стадион «Фламинго». Его создание рассчитано на несколько этапов. Первый, начавшийся в этом году, затронет ядро популярного у жителей Затулинки места отдыха площадью 4,5 га — городок аттракционов и сквер «Союз кировчан» за кинотеатром «Рассвет». Здесь заменят твердые покрытия на пешеходных зонах, обустроят велосипедные дорожки, которые пройдут по улице Зорге, Громова и безымянному проезду справа от супермаркета «Холидей» к жилым домам. В перспективе велодорожная сеть разрастется по всему жилому массиву.

Центральный променад шириной 8 метров будет имитировать реку Тулу, в честь которой назван микрорайон. Эффект движения воды создадут с помощью разноцветной плитки. А покрытие для семейных площадок будет повторять круги на воде, когда в нее бросят камень. Здесь же предусмотрены бардовская площадка и воркаут с новыми тренажерами. Обновят и травяное покрытие, всего же в парке планируется высадить до 50 видов разнообразных многолетних растений, кустарников и деревьев. Полностью заменят освещение и установят видеонаблюдение. Также установят новые малые архитектурные формы (скамейки и урны).

Кроме того, между торговым центром и кинотеатром «Рассвет» предполагается создать досугово-семейную зону с детским городком, зонированным под разные возрастные группы. На этой многофункциональной площадке расположится амфитеатр, а на заднем фасаде кинотеатра летом будут показываться фильмы. Поскольку привлекательность этой территории в зависимости от сезона отличается, разработчики посчитали, что целесообразно будет открыть здесь всесезонное кафе и пункты велопроката.

По словам представителя генерального подрядчика ООО «Премиумстрой» Дениса Левина, для реконструкции парка используются только современные материалы от проверенных производителей, с пятилетней гарантией. «Это знаковый объект для Новосибирска. Мы понимаем всю ответственность, которая на нас лежит, поэтому в своей работе используем только высококлассные материалы и современное электротехническое оборудование», — подчеркнул Денис Левин.

Строительные работы в рамках первого этапа планируют закончить в сентябре. Общий объем финансирования на 2020 год из федерального и регионального бюджетов составит 150 млн рублей. На городской бюджет, по словам мэра Новосибирска, ляжет вся прилегающая инфраструктура и благоустройство дворов.

Как рассказали разработчики проекта, пространство парка можно будет использовать и зимой. По велодорожкам будет проложена лыжня, продолжит свою работу и ледовый каток. Зимой здесь можно будет проводить праздники, ярмарки и всевозможные шоу.

На втором этапе будут благоустроены сквер «Сибирь», территория вокруг кинотеатра «Рассвет», пешеходные бульвары вдоль улицам Зорге и Громова, на их пересечении в сквере появится лавка-клумба — это достаточно большая лавка, встроенная в ландшафт. Акценты сделаны на цветущие растения, злаки, а также видовой пейзажный состав растений.

На третьем этапе будет обустроена территория перед Городской клинической поликлиникой № 22.

«В этом году мы делаем культурное и событийное ядро Затулинского дисперсного парка. Это, на мой взгляд, очень правильно, потому что главное — это не новые тротуары и даже растения. Главное — это создание пространства для полноценного отдыха жителей и развития детей», — подчеркнул Анатолий Локоть.

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