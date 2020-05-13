Автономное учреждение Республики Алтай «Авиалесоохрана» приобрело в 2018 году за 22 миллиона рублей вертолет Robinson R-44 у ООО «АлтайАвиа» без проведения аукциона, предусмотренного законодательством. Суд признал недействительным договор купли-продажи вертолета, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В марте 2018 года АУ РА «Авиалесоохрана» получило из республиканского бюджета субсидию в размере 22 млн рублей. В тот же день на эти деньги «Авиалесоохрана» приобрела у ООО «АлтайАвиа» вертолет Robinson R-44.

Закупка воздушного судна, вопреки требованиям бюджетного законодательства, была осуществлена, как было установлено в ходе проверки прокуратурой, неконкурентным способом, то есть без проведения аукциона в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о признании недействительным договора купли-продажи вертолета Robinson R-44. Суд обязал ООО «АлтайАвиа» возвратить полученные по договору денежные средства в сумме 22 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу и исполнено в полном объеме.

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