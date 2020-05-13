На базе ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3» функционирует отдельный корпус для лечения детей с подозрением на коронавирус. Работу системы детского здравоохранения Новосибирской области в условиях пандемии COVID-19 продемонстрировали в ходе пресс-тура 13 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Один из корпусов ДГКБ №3 специально отведен для детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом. Всего в этом госпитале развернуто 153 койки.

«Министерство здравоохранения изменило маршрутизацию пациентов, действуют новые схемы, персонал больницы работает в разных корпусах и не пересекается друг с другом, – сообщил замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. — Работа в период противодействия коронавирусной инфекции не должна наносить ущерб качеству оказания медицинской помощи детям с другими заболеваниями».

Татьяна Комиссарова, главный врач ГБУЗ НСО «ДГКБ №3» отметила, что уровень и качество диагностики находятся на высоком уровне во многом благодаря новому компьютерному томографу, на котором проводится полный объем диагностики всем поступающим пациентам. КТ начали эксплуатировать с марта этого года.

«У нас в отдельном корпусе развернуты три полноценных отделения, в госпитале – 153 койки, – сообщила Татьяна Комиссарова. — Также есть отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором шесть коек и по факту там сейчас находятся двое детей. Стоит отметить, что дети переносят заболевание достаточно легко, примерно 70% – легкая степень тяжести. Наше учреждение – больница экстренной помощи, мы работаем 365 дней в году 24 часа в сутки, и помощь оказывается детям как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями».

Дети поступают в специальные помещения – «мельцеровский бокс», где с ними работают врачи и персонал в специальных средствах индивидуальной защиты. Вся схема маршрутизации пациентов ДГКБ №3 выстроена с соблюдением всех необходимых требований и предписаний.

Напомним, в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.