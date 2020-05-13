СМИ: Экс-глава Новосибирского НИИ туберкулеза заподозрен в растрате

В отношении бывшего директора Новосибирского НИИ туберкулеза (ННИИТ) Владимира Краснова возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате.

Как сообщает «Интерфакс», Владимиру Краснову, руководившему ННИИТ с 1989 по 2019 годы, инкриминируют часть четвертую с. 160 УК РФ. Расследуется дело о незаконном списании материальных ценностей. Сумма ущерба составляет около 1,6 млн рублей.

Еще одним фигурантом уголовного дела, по данным информагентства, является бывший финансовый директор ННИИТ Елена Гузиенко. «В отношении Гузиенко возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения 3,8 млн рублей на счет аффилированной организации и последующего обналичивания», — уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В самом НИИ корреспонденту «Континента Сибирь» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию. На сайте института указано, что обязанности главы учреждения сейчас исполняет доктор медицинских наук Наталья Ставицкая. Она руководит учреждением с конца декабря прошлого года, сменив Владимира Краснова. ННИИТ является единственным за Уралом федеральным центром борьбы с туберкулезом.

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