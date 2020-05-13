Стоит ли опасаться роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области, и когда появится вакцина?

Доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ в интервью «Континенту Сибирь» проанализировал статистику смертности от Covid-19 и рассказал о перспективах вакцинации.

— Александр Михайлович, мы с вами беседовали о ситуации с коронавирусом два месяца назад. Как сегодня изменилась ситуация?

— Процесс развивается абсолютно предсказуемо. Ситуация очень похожа на ту, которая была в Китае. С той разницей, что цифры по погибшим в России примерно в три раза меньше, чем в Китае. Там летальность была примерно три процента, у нас – один. Ничего экстраординарного я не вижу. Проблема коронавируса вполне решаема. Адекватные методы лечения на сегодня подобраны. В целом мы как государство оказались готовы к этой ситуации. Но хотелось бы быть готовыми лучше. Например, сейчас у нас очень не хватает эпидемиологов. Специальность немодная, в некоторых медицинских институтах она даже не преподается, хотя российская эпидемиологическая школа всегда была одной из лучших в мире. Нужно исправлять ситуацию, сегодняшняя эпидемия не первая и, увы, не последняя.

— Какой эффект, на ваш взгляд, дало введение режима самоизоляции?

— Основной задачей введенных ограничений было обеспечение возможности для клиник и стационаров справиться с потоком больных. Если в городе заболеет тяжелой формой одновременно тысяча человек, у нас система здравоохранения захлебнется, как это случилось в Италии из-за резкого всплеска заболеваемости. А сейчас есть возможность лечить людей. Есть свободные ИВЛ, реанимационные койки. За счет запретительных мер и размеров территории страны мы процесс выхода из эпидемии растянем по времени.

— Чем Covid-19 отличается от других вирусов, с которыми мы уже сталкивались?

— Все вирусы уникальны. По клинической картине он очень похож на SARS-CoV 2002 года, на MERS-CoV 2012 года. Сейчас его патогенез тщательно изучают. В Германии считают, что летальность Covid-19 составляет 0,3%. Это сравнимо с летальностью от свиного гриппа в 2009 году. Мы анализировали статистические данные по Новосибирску, которые нам доступны. У нас средняя смертность на тысячу населения не выросла. Она осталась на том же уровне как в 2018 и 2019 годах. Кстати, в Италии то же самое. Я связывался с итальянскими эпидемиологами, они говорят, что если смотреть среднюю цифру смертности на город – она не изменилась. Это не тот случай, как с черной оспой или легочной чумой, когда вечером люди легли спать, а утром проснулся только один человек из всей семьи. Да, это серьезное заболевание, не нужно полностью расслабляться. Но и большой угрозы нет.

— В чем основная опасность коронавируса?

— В некоторых случаях он запускает процесс тяжелых пневмоний. Вирус воздействует на эритроциты, и возникают гипоксии, что вызывает тромбозы. Но все эти вещи лечатся. Например, в случае тромбозов, есть старое проверенное лекарство, если применить его вовремя, все будет хорошо. Заболевших тяжелой пневмонией – 2%, а очень тяжелой – 0,1%. Но здесь нужно понимать, что тяжелые случаи заболевания бывают и при гриппе, просто о них обычно не говорят.

— Каковы перспективы вакцинации?

— Раньше конца 2020 года вакцины не будет. Да, она сейчас разрабатывается, есть несколько вариантов. Но это требует определенных стадий проверки, в том числе, на возможные осложнения, безвредность для организма. Существует четко разработанная методика, которой необходимо следовать.

— Есть мнение, что многие новосибирцы переболели коронавирусом еще в конце прошлого года, когда о нем никто не говорил.

— Может быть. Это нужно еще исследовать. Для этого существует специальная тест-система на наличие антител. В некоторых землях Германии уже обследовали до 100 тысяч человек, болевших и не болевших. И обнаружили очень много людей, которые переболели бессимптомно. Так что такая ситуация вероятна и в России. Сейчас в течение мая заболеваемость будет постепенно идти на спад. Я думаю, что к середине июня ситуация нормализуется.

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