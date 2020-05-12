Дмитрий Песков находятся в больнице в связи с коронавирусом, сообщил «Интерфакс».

«Да, заболел. Лечусь», — ответил Дмитрий Песков на вопрос агентства «Интерфакс» о своем самочувствии.

«Мы в больнице, чтобы не подвергать (риску) всю остальную семью, мы решили лечь в больницу, — сказала супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. — Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы».

Супруга пресс-секретаря президента России сообщила, что и у неё, и у Дмитрия Пескова «все в порядке».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.