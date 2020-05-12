Дмитрий Песков находятся в больнице в связи с коронавирусом, сообщил «Интерфакс».
«Да, заболел. Лечусь», — ответил Дмитрий Песков на вопрос агентства «Интерфакс» о своем самочувствии.
«Мы в больнице, чтобы не подвергать (риску) всю остальную семью, мы решили лечь в больницу, — сказала супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. — Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы».
Супруга пресс-секретаря президента России сообщила, что и у неё, и у Дмитрия Пескова «все в порядке».