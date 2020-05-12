Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Новиков поделился своим мнением о том, к чему приведут тенденции к цифровизации, и возможен ли в будущем поворот в сторону традиционных образовательных методов.

Эксперты высшего образования признают, что переход (по крайней мере, частичный) высшего образования к «цифре» неизбежен.

«Вузы сегодня оказались в ситуации, когда нужно сделать не «пятилетку за три года», а совершить цифровой прорыв за месяц. С другой стороны, у преподавателей сейчас появилась уникальная возможность освоить все то, что давно откладывалось, и существенно переработать свои учебно-методические материалы», — утверждает ректор НГУЭУ, доктор экономических наук Александр Новиков.

Тем не менее, учебный процесс в вузах идёт с соблюдением графиков, но занятия проходят в онлайн-формате. Учебные заведения используют несколько платформ и форматов, выбор которых так или иначе зависят от разрабатываемой в том или ином вузе электронной образовательной среды (ЭИОС). ЭИОС – это комплекс электронных ресурсов, который позволяет организовать учебный процесс дистанционно: файлообменники, системы контроля успеваемости и посещаемости, хранилища учебно-методических материалов и студенческих работ, базы электронных лекций и семинаров и т.д.

В то же время преподаватели используют и другие способы общения со студентами. Например, кафедра физической культуры НГУЭУ практически с самого старта самоограничительных мер стала проводить занятия в Instagram. По словам Александра Новикова, сейчас виртуальные занятия посещают не только студенты, но и все желающие, в том числе из Казахстана.

Тем не менее, стремительный переход на дистанционные формы обучения сопряжен с целым рядом проблем. Одной из таких проблем стала перегруженность студентов.

«Цифровые методы образования делают общение со студентами более персонализированным, — объясняет ректор НГУЭУ. — Если традиционный формат занятий позволял студенту на семинаре «отсидеться» за спинами одногруппников, сейчас так сделать не получится – «цифра» собирает обратную связь индивидуально, от каждого студента».

Если традиционный формат занятий позволял студенту на семинаре «отсидеться» за спинами одногруппников, сейчас так сделать не получится

Одновременно с этим пару недель назад сами студенты обозначили проблему, которая, в принципе, была ожидаемой – это проблема возможного перерасчета стоимости обучения, — продолжает Александр Новиков. — Однако по этой проблеме четкую позицию занимает министерство науки и высшего образования. Стоимость обучения закреплена в договоре, где прописаны возможные методы обучения – в том числе дистанционные. Кроме этого, снижение стоимости может обсуждаться только в тех случаях, когда объем и качество образования существенным образом снижаются. Сейчас, судя по отзывам студентов об увеличении нагрузки, такого не наблюдается.

Несмотря на эти проблемы, высшее образование в сложившихся условиях видит свою функцию не только в образовании, но и в поддержке пострадавших отраслей. Многие вузы уже понимают, что в такой ситуации не стоит «отсиживаться» в стороне. И если роль медицинских, фундаментальных и технических вузов относительно ясна, то гуманитарные вузы используют креативные подходы к поиску своего места в меняющихся социальных связях.

Один из предпринимателей после пандемии он планирует открыть магазин фермерской продукции и хочет уже сейчас понять, как регистрировать ИП, устанавливать онлайн-кассу, какие затраты его ожидают и можно ли рассчитывать на какую-либо поддержку государства

«НГУЭУ создал онлайн-платформу бесплатной консультационной поддержки предпринимателей региона, — рассказывает Александр Новиков. — Чтобы получить консультацию, достаточно перейти на сайт и изложить свою проблему в специальной форме. Наши эксперты в течение двух дней проведут консультацию. В проекте задействованы 35 ведущих экспертов вуза, у которых есть не только теоретическая подготовка, но и обширный практический опыт. Мы уже обработали несколько запросов. Например, собственники компании, оказывающей IT-услуги на УСН 6% и не попадающей в список бизнесов, пострадавших от ситуации с коронавирусом, отмечают, что все их клиенты в этот список попали, так что есть риск значительного снижения выручки. Компанию интересует, какие налоговые льготы она может получить в этой ситуации. Еще один из предпринимателей задает вопрос на перспективу: после пандемии он планирует открыть магазин фермерской продукции и хочет уже сейчас понять, как регистрировать ИП, устанавливать онлайн-кассу, какие затраты его ожидают и можно ли рассчитывать на какую-либо поддержку государства. Вопросы могут быть совершенно разными».

Вузы стремятся перевести в онлайн не только взаимодействие со студентами и партнерами, но и с потенциальными абитуриентами. И если на западе формат онлайн-экскурсий по вузу, вебинаров и виртуальных встреч с профессорами и руководством вузов уже стали привычным делом, в России такие форматы до недавнего времени использовали немногие.

«С 12 по 22 мая НГУЭУ впервые проводит комплексные онлайн-презентации всех образовательных программ и мастер-классы, посвященные профессиональным темам, подготовке к ЕГЭ, построению посткризисного семейного бюджета и другим интересным вопросам, — отмечает Александр Новиков. — Также запланирована беседа с родителями. С программой презентаций направлений подготовки и расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь. После регистрации на мероприятия участники получают ссылку на онлайн-конференцию в платформе Zoom».

Вместе с тем эксперты прогнозируют изменения на рынке труда, спровоцированные пандемией коронавируса. Изменения в производственных процессах, в механике и способах обслуживания клиентов, нарастающая тенденция к дистанционным и цифровым технологиям коммуникаций неизбежно повлекут за собой перемены в востребованности тех или иных специалистов.

Мы приняли решение открыть новое направление «Статистика» в укрупненной группе «Математика и механика»

По мнению Александра Новикова, возрастать будет роль именно смежных отраслей знания. — Университеты будут открывать новые направления подготовки, совершенствовать и дополнять уже имеющиеся образовательные программы. Сейчас мы приняли решение открыть новое направление «Статистика» в укрупненной группе «Математика и механика» — новое, междисциплинарное направление подготовки, которое сочетает в себе статистические инструменты, математическое моделирование и даже элементы информационных технологий. Мы должны понимать, что требования в современном технологическом социуме к специалистам в области статистики применяются совершенно иные, и должны этим требованиям соответствовать. Другие вузы также работают над новыми направлениями.

Администрации российских вузов понимают, что новые тенденции ставят задачу по внесению определенных изменений в учебные планы, программы, и готовы к внедрению этих изменений. По мнению экспертов, высшее образование в нынешней ситуации имеет уникальную возможность в кратчайшие сроки внедрить новые технологии обучения. — Коронавирус уйдет, а опыт использования дистантных технологий останется, — утверждает Александр Новиков. — Вузы активно работают над внедрением этого опыта в повседневную работу. В частности, эксперты НГУЭУ включены в рабочую группу при департаменте информационных технологий министерства науки и высшего образования РФ. Основная задача рабочей группы на этом этапе – провести картирование данных, которые находятся в информационных системах университетов, выделив основные сущности и описав наиболее важные атрибуты. Эта информация в дальнейшем может быть использована департаментом при формировании стратегии цифровой трансформации сферы науки и высшего образования.

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