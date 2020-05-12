В регион приходят грозы и жаркая погода — столбик термометра поднимется выше +30°C, предупреждает областное управление МЧС со ссылкой на на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«С 13 по 15 мая в Новосибирской области аномально жаркая погода с температурой +30°C и выше, грозы, порывы ветра до 19м/с. Сохранится высокая пожароопасность», — говорится в СМС-сообщении ведомства.

Кроме того, МЧС предупреждает о возможных затруднениях работы всех видов транспорта и призывает к осторожности на воде. Ведомство также обращается к жителям области с призывом быть осторожнее с огнем.

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