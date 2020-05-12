В Северо-Енисейском районе края 9 мая было зарегистрировано зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО «Полюс Красноярск». Позже число инфицированных достигло 101. Сегодня положительные результаты показали тесты еще у 168 человек. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники с симптомами были госпитализированы в больницы Красноярска и Северо-Енисейска, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники компании c отсутствием симптомов, но положительными результатами тестов на COVID-19 помещены в карантин в медпунктах на Олимпиадинском ГОКе.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил усилить меры безопасности в районе работы АО «Полюс Красноярск».

«При взаимодействии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Министерства здравоохранения Красноярского края и компании «Полюс» на предприятии проводится весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе», — сообщает пресс-служба краевого Управления Роспотребнадзора.

Напомним, в Новосибирской области снизился темп прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

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