В апреле 2020 года в Сибирском федеральном округе было реализовано на 39% меньше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные в ответ на запрос «Континента Сибирь» предоставило аналитическое агентство «Автостат». Лидерами по падению стали республика Тыва, Новосибирская область и Красноярский край.

По данным «Автостата», в апреле 2020 года в Сибири было продано 6066 новых легковых автомобилей против 9933 годом ранее (-39%).

Лидером по падению стала республика Тыва, где продажи сократились на 58%. Следом в «антирейтинге» идет Новосибирская область (-49%). Чуть лучше ситуация в Красноярском крае (-45,9%) и Омской области (-43,2%). Тем не менее, ни в одном из упомянутых выше регионов число продаж новых легковых автомобилей не смогло превысить отметку в 1000 машин.

В «середнячках» — Иркутская область (-41%), Хакасия (-39,5%), Алтайский край (-33%), Кемеровская область (-32,3%).

Скромнее всего оказалось падение продаж новых легковых автомобилей в Томской области (-9,7%). А в республике Алтай объемы реализации даже увеличились на 17,4%.

Регион апр.20 апр.19 Изм., % Алтайский край 608 908 -33,0 Иркутская область 664 1126 -41,0 Кемеровская область 1522 2247 -32,3 Красноярский край 989 1829 -45,9 Новосибирская область 901 1782 -49,4 Омская область 611 1075 -43,2 Республика Алтай 54 46 17,4 Республика Тыва 35 83 -57,8 Республика Хакасия 150 248 -39,5 Томская область 532 589 -9,7 Итого в СФО 6066 9933 -38,9 Источник: АВТОСТАТ

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