В апреле 2020 года в Сибирском федеральном округе было реализовано на 39% меньше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные в ответ на запрос «Континента Сибирь» предоставило аналитическое агентство «Автостат». Лидерами по падению стали республика Тыва, Новосибирская область и Красноярский край.
По данным «Автостата», в апреле 2020 года в Сибири было продано 6066 новых легковых автомобилей против 9933 годом ранее (-39%).
Лидером по падению стала республика Тыва, где продажи сократились на 58%. Следом в «антирейтинге» идет Новосибирская область (-49%). Чуть лучше ситуация в Красноярском крае (-45,9%) и Омской области (-43,2%). Тем не менее, ни в одном из упомянутых выше регионов число продаж новых легковых автомобилей не смогло превысить отметку в 1000 машин.
В «середнячках» — Иркутская область (-41%), Хакасия (-39,5%), Алтайский край (-33%), Кемеровская область (-32,3%).
Скромнее всего оказалось падение продаж новых легковых автомобилей в Томской области (-9,7%). А в республике Алтай объемы реализации даже увеличились на 17,4%.
|Регион
|апр.20
|апр.19
|Изм., %
|Алтайский край
|608
|908
|-33,0
|Иркутская область
|664
|1126
|-41,0
|Кемеровская область
|1522
|2247
|-32,3
|Красноярский край
|989
|1829
|-45,9
|Новосибирская область
|901
|1782
|-49,4
|Омская область
|611
|1075
|-43,2
|Республика Алтай
|54
|46
|17,4
|Республика Тыва
|35
|83
|-57,8
|Республика Хакасия
|150
|248
|-39,5
|Томская область
|532
|589
|-9,7
|Итого в СФО
|6066
|9933
|-38,9
|Источник: АВТОСТАТ
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