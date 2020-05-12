Роспотребнадзор, правоохранительные органы и органы власти за полтора месяца составили и направили в суд 963 протокола по разным статьям КоАП РФ об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

В одном из филиалов сети «Пятёрочка» были обнаружены нарушения: сотрудники не носили головные уборы, а на предметах для уборки отсутствовали маркировки. Подобные нарушения выявлены в новосибирской кофейне Discovery Coffee, где персонал не соблюдал необходимые меры по дезинфекции, а в помещении отсутствовали дезинфицирующие средства. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области были возбуждены административные производства по статье 6.3 КоАП РФ.

Всего по этой статье составлено и направлено в суд 59 административных протоколов на юридических лиц, из них 39 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Кроме того, вынесено 12 решений о приостановлении деятельности.

Напомним, 11 мая губернатор Андрей Травников в ходе пресс-брифинга рассказал о плане поэтапного выхода региона из карантина.

До ребрендинга заведения Discovery Coffee носили вывеску Travelers Coffee и находились под управлением одноименной новосибирской компании, основанной Кристофером Тара-Брауном. Вследствие острого корпоративного конфликта в 2017 году новосибирская Travelers Coffee по решению Верховного суда РФ утратила право использовать товарный знак и была вынуждена переименовать свои заведения в Discovery Coffee. Однако в дальнейшем кофейни сети со временем стали закрываться. Сейчас в Новосибирске работает единственная оставшаяся кофейня под брендом Discovery Coffee.

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