В этом году традиционная конференция E-SIB пройдет онлайн

13-14 мая пройдет шестая по счету Сибирская конференция по e—commerce E—SIB 2020. До сих пор традиционным местом проведения конференции был Новосибирск, но в этом году, в связи с пандемией COVID-19 организаторы решили полностью перенести ее в онлайн-формат.

Целью данной конференции остается создание постоянно действующей площадки для обмена опытом представителей рынка e-commerce. Участники готовы обсудить актуальные тренды в интернет-торговле, новые инструменты интернет-продаж, кейсы участников рынка, показать перспективность регионального рынка e-commerce.

На конференции выступят как сибирские, так и федеральные эксперты и участники рынка интернет-торговли, топ-менеджеры успешных интернет-магазинов, digital- и маркетинговых агентств, веб-студий, представители рынка логистики и дропшиппинга. Всего своими знаниями планируют поделиться около сорока экспертов со всей России.

Встречу в онлайне организуют «Обувь России» и E-commerce-клуб «Сибирь».

Регистрация на E-SIB доступна на сайте.

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