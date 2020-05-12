Президент России Владимир Путин 11 мая во время очередного онлайн-совещания с главами министерств и регионов озвучил новые инициативы, направленные на поддержку экономики, бизнеса и граждан.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 12 мая поручил немедленно приступить к исполнению мер для поддержки бизнеса и граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В связи с тем, что набор таких мер уже достаточно обширен, поручаю Сергею Николаевичу Сёмке и Сергею Александровичу Нелюбову, каждому по своей компетенции – по экономике и социальной сфере, подготовить подробную информацию для доведения до предпринимателей и граждан с полным перечнем и условиями мер поддержки. Считаю, что это нужно сделать, также разместить эту информацию на официальных сайтах», — сказал глава региона.

Он также поручил Сергею Сёмке и Сергею Нелюбову не реже одного раза в неделю, размещать текущую оперативную информацию о ходе предоставления мер поддержки, с указанием количества сумм, статистики, видов и направлений поддержки, как из федерального пакета, так и из регионального пакета мер поддержки бизнеса и граждан.

«Сергея Игоревича Нешумова просьба держать на контроле регулярность и полноту предоставления этой информации через официальные каналы правительства области и Оперативного штаба по противодействию коронавирусу», — дополнил губернатор.

Андрей Травников также приказал немедленно приступить к реализации инициатив президента, в сроки, которые были им обозначены. «К понедельнику 18 мая подготовить предложения по третьему пакету региональных мер поддержки, которые мы могли бы принять на уровне Новосибирской области для дополнения инициатив главы государства», – подчеркнул губернатор.

Напомним, на брифинге 11 мая Андрей Травников рассказал, когда и как Новосибирская область начнет выходить из карантина

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