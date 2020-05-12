Сбербанк заявил о готовности начать работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, о которой накануне рассказал президент. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых.

«Государство и банки продолжают работать над новыми мерами и специальными программами поддержки российского бизнеса в сложившихся условиях, – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 миллионов человек».

По его прогнозу, всего в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из которых не меньше 100 млрд придется на Сбербанк.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до марта 2021.

Еще одним отличием новой государственной программы от предыдущей целевой «на зарплату» является то, что в ней нет ограничений по количеству сотрудников компании.

Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня.

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