Прокуратура Колыванского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение бывшему главе р.п. Колывань Алексею Дорофееву, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

«При исполнении контракта подрядчик не выполнил все предусмотренные проектной документацией работы, а также использовал дешевые материалы, причинив таким способом муниципальному образованию ущерб на сумму почти 1,4 миллиона рублей», — информирует прокуратура Новосибирской области.

Глава Колывани в 2017 году подписал акты выполненных работ, несмотря на несмотря на допущенные подрядчиком нарушения. Дорофееву предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Материалы дела направлены в суд. Максимальный срок наказания по указанной части статьи – лишение свободы на 7 лет.

Напомним, его предшественник на посту главы посёлка Владимир Тайлаков также обвинен по ч. 2 ст. 286 УК РФ за то, что незаконно передал земли, стоимость которых составила 61 млн рублей.

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