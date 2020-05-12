По данным оперштаба на утро 12 мая в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.

За прошедшие сутки в области коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 55 человек. Скончалась пациентка с коронавирусной пневмонией — женщина 64 лет.

В регионеарегистрировано 1226 случаев заражения коронавирусом, из них 77 инфицированных — дети. Выздоровели 338 человек, скончались – 16.

В отделениях реанимации инфекционных стационаров области находятся 55 пациентов, из них на ИВЛ – 17 больных.

72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом госпитализированы в детскую больницу №3.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1431 взрослый пациент с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 13 человек госпитализировано в Тогучинскую ЦРБ, в Черепановской ЦРБ находятся пять человек, двое госпитализировано в Сузунскую, два пациента в Карасукскую и один пациент проходит лечение в Куйбышевскую ЦРБ.

Напомним, вчера в регионе был выявлен 71 случай COVID-19.

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