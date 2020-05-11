11 мая Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, вызванных пандемией и поручил губернаторам регионов проработать поэтапный выход из карантина – собственно, эта задача была поставлена еще неделей ранее. И уже сейчас правительство Новосибирской области опубликовала список мер, которые будут приняты в регионе в рамках данного указа.

В официальном разъяснении говорится, что область, учитывая методические рекомендации и сложившуюся обстановку, пока не может отменить все ограничения на работу. Поэтому пока деятельность отдельных организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, будет приостановлена. Работу продолжают следующие категории:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;

организации, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенных решениями Правительства Новосибирской области. Их список, напомним, был расширен уже сегодня.

Кроме того, несмотря на снятие ограничений на занятия прогулки, занятия спортом и отдых под открытым небом при сохранении социальной дистанции, прочие ранее установленные ограничения сохраняются. Так, по-прежнему нельзя проводить развлекательные, зрелищные, спортивные, выставочные и иные мероприятий. Также пока не идет речь о возобновлении деятельности торгово-развлекательных, фитнес-центров и иных заведений, установленные Постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 года № 43 (в редакции изменений на 11.05.2020) «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

Эту и другие актуальные редакции нормативных актов губернатора и правительства Новосибирской области можно найти на официальном сайте

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