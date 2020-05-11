Супруга экс-губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского врач Наталья Толоконская в своем аккаунте в Instagram выразила сомнения в том, что масочный режим позволяет оказать реальную помощь в борьбе с коронавирусом.

«Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции, — поясняет свою точку зрения Наталья Толоконская. — Напомню, мы все сами заинтересованы, чтобы как можно быстрее вирус стал “своим”, его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет. Это значит, вирус перестанет быть агрессивным, и риски летальных исходов будут ничтожными. Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов».

Наталья Толоконская — доктор медицинских наук, профессор,

действительный член РАЕН, заслуженный врач РФ. С 1997 по 2012 год являлась заведующей кафедрой инфекционных болезней новосибирского государственного медицинского университета.

Она также отмечает, что маски затрудняют дыхание, в считанные часы становятся накопителем и инкубатором многих микроорганизмов. «Как вы понимаете, никто не соблюдает режима частой их смены. У одних, свободных от страха, маска висит для проформы на бороде во избежание неприятных встреч и наказаний. А другие, упакованные в маски почти круглосуточно, полностью деморализованы, потому и рискуют потерять иммунитет и здоровье. Странно, что решение принимают чиновники, а профессионалы молчат. К счастью, масочный режим имеет рекомендательный характер, значит, еще есть лазейка для здравомыслия и свободы», — заключает Наталья Толоконская.

Напомним, что в интервью «Континенту Сибирь» в апреле 2020 года экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский отмечал, что «и грипп, и коронавирусы всегда существовали. Даже соглашусь, что многие переболели в октябре, ноябре 2019 года. И тем не менее сложно отрицать, что всплеск произошел».

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